Число новых заражений коронавирусом за последние сутки вновь стало рекордным с начала года — заболели 585 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Общее количество случаев с марта прошлого года достигло 119973.

В частности, в Ташкенте выявлено 117 случаев заражения, в Джизакской области — 63, в Ташкентской области — 61, в Сурхандарье — 59, В Самаркандской области — 56, в Каракалпакстане — 50.

Отметим, что количество выявляемых в сутки случаев коронавируса растет ежедневно с 15 июля. Однако если в предыдущие дни рост относительно предыдущих суток был не более 5%, то за последние сутки он превысил 15%.

За воскресенье также была подтверждена пневмония у 462 человек. Это число растет ежедневно с 5 июля, когда Минздрав начал публиковать статистику заболеваемости.

Количество официально зарегистрированных умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, выросло на 5 и достигло 801.

Напомним, решением главного государственного санитарного врача в Узбекистане вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых категорий граждан старше 18 лет: сотрудников торговых и сервисных объектов, спортивных школ, культурно-развлекательных учреждений и зон отдыха, военнослужащих, работников общепита и других.

Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом предписала общепиту и развлекательным объектам с 20 июля работать только на открытом воздухе по графику с 8:00 до 20:00.