«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов домашнего мороженого.
Натуральное мороженое на молоке
Простой рецепт мороженого на молоке с добавлением свежих ягод и бананов.
Бананово-ягодное мороженое
Этот рецепт позволит поэкспериментировать с цветами. В зависимости от выбранных ягод цвет десерта будет меняться от нежно-розового до сиренево-голубого. Вкус ягод, сливок и бананов скрашивает сгущёное молоко.
Сливочное мороженое
Это сливочное мороженое готовится элементарно. Здесь всего три ингредиента.
Низкокалорийное йогуртовое мороженое
Летом часто хочется съесть освежающий и лёгкий десерт, хотя найти такой в продаже удаётся не всегда. Мы подскажем, как приготовить низкокалорийное мороженое без особых усилий.
Шоколадное мороженое
Это мороженое готовится с использованием желтков, что немного усложняет рецепт. Зато десерт получается очень бархатистым и нежным.
Персиковое мороженое
Готовим сорбет — фруктовый лёд. Приготовить его дома не сложнее, чем любое другое мороженое, особенно в том случае, если подобрать простой рецепт.