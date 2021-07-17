«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов домашнего мороженого.

Натуральное мороженое на молоке





Простой рецепт мороженого на молоке с добавлением свежих ягод и бананов.

Бананово-ягодное мороженое





Этот рецепт позволит поэкспериментировать с цветами. В зависимости от выбранных ягод цвет десерта будет меняться от нежно-розового до сиренево-голубого. Вкус ягод, сливок и бананов скрашивает сгущёное молоко.

Сливочное мороженое





Это сливочное мороженое готовится элементарно. Здесь всего три ингредиента.

Низкокалорийное йогуртовое мороженое





Летом часто хочется съесть освежающий и лёгкий десерт, хотя найти такой в продаже удаётся не всегда. Мы подскажем, как приготовить низкокалорийное мороженое без особых усилий.

Шоколадное мороженое





Это мороженое готовится с использованием желтков, что немного усложняет рецепт. Зато десерт получается очень бархатистым и нежным.

Персиковое мороженое





Готовим сорбет — фруктовый лёд. Приготовить его дома не сложнее, чем любое другое мороженое, особенно в том случае, если подобрать простой рецепт.