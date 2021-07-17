Презентация Третьего обзора результативности экологической деятельности (ОРЭД) прошла в Ташкенте в четверг в рамках визита в Узбекистан делегации заместителя генерального секретаря ООН, исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН Ольги Алгаеровой. В мероприятии участвовали заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов, представители Госкомэкологии, министерств экономического развития и сокращения бедности, водного хозяйства, транспорта и других, постоянный координатор ООН в Узбекистане Хелена Фрейзер и постоянный представитель программы развития ООН в стране Матильда Димовска.

Представители организаций ООН призвали Узбекистан использовать рекомендации третьего ОРЭД, чтобы сохранить окружающую среду для населения страны в условиях нарастающего изменений климата, водного дефицита, истощения природных ресурсов и суровых последствий этого для окружающей среды и здоровья человека.

Третий ОРЭД даёт анализ усилий Узбекистана по внедрению подходов зелёной экономики, интеграции экологических аспектов в политику в области энергетики, сельского хозяйства, транспорта, промышленности и здравоохранения и по улучшению экологического состояния населенных пунктов, а также анализ мер по адаптации к изменению климат и смягчению воздействия на него. ОРЭД отмечает прогресс в развитии законодательства страны и открывающиеся возможности для учёта вопросов экологии в отраслях экономики и отраслевом законодательстве.

В обзоре указаны 10 основных приоритетов для Узбекистана в экологической сфере на ближайшие 5−10 лет (пункты приведены без ранжирования по значимости):

Активизация усилий по устранению потерь воды в сельском хозяйстве; Совершенствование управления сточными водами промпредприятий и развитие сети контролируемых полигонов; Снижение рисков опасностей для здоровья человека, связанных с окружающей средой и изменением климата, и повышение безопасности дорожного движения; Улучшение механизмов экологической оценки путём реформирования системы оценки воздействия на окружающую среду и государственной экологической экспертизы и внедрения стратегической экологической оценки; Обеспечение доступности всех данных и информации об окружающей среде для общественности и значимого участия общественности в вопросах охраны окружающей среды и градостроительства; Принятие мер по снижению углеродоёмкости и энергоёмкости экономики и внедрение мер поддержки ВИЭ, в особенности, солнечной энергетики; Автоматизация мониторинга окружающей среды и внедрение мониторинга PM 10 и PM 2,5; Рекультивация объектов бывшего уранового производства и устранение рисков, связанных с устаревшими пестицидами и другими стойкими органическими загрязнителями; Присоединение к глобальным и региональным многосторонним природоохранным соглашениям, участником которых страна ещё не является; Расширение охраняемых природных территорий и обеспечение экологической взаимосвязи и репрезентативности сети охраняемых природных территорий.

Представляем краткий обзор тезисов обзора по некоторым из 18 направлений, рассмотренным в ходе ОРЭД.

Населённые пункты и окружающая среда

Жилищный сектор несёт частичную ответственность за ухудшение качества атмосферного воздуха в городах. Отсутствуют специальные правила для строительных площадок, направленные на предотвращение загрязнения твёрдыми частицами и пылью.

Асбест широко используется в качестве строительного материала. Население в большинстве своём не осведомлено о его опасности для здоровья человека.

Зелёные зоны на территории городских и сельских населённых пунктов в среднем занимают от 0,1% до 2% территории населённого пункта. Узбекистан предпринимает усилия для увеличения количества деревьев, высаживаемых в городских районах, а также ставит целью создание зелёных поясов вокруг крупных городов. Концепция городской экологической сети в Узбекистане не реализуется.

Здоровье населения и окружающая среда

С 1995 года ожидаемая продолжительность жизни в Узбекистане увеличилась примерно на пять лет. Тем не менее, этот показатель является одним из самых низких в Европейском регионе ВОЗ. То же самое относится к показателям материнской, неонатальной смертности и смертности детей в возрасте до 5 лет в Узбекистане, которые снизились, но по-прежнему остаются одними из самых высоких в Европейском регионе ВОЗ.

Сохраняются высокие риски и опасности для здоровья, связанные с окружающей средой. В 2016 году годовая смертность от загрязнения воздуха в помещениях и атмосферного воздуха, по оценкам ВОЗ, составляла 81,1 случая на 100 тысяч населения (пятое место в Европейском регионе ВОЗ по этому показателю).

В стране отсутствует интегрированная информационная система о здоровье населения, его показателях и тенденциях.

Изменение климата в Узбекистане ведёт к чрезмерной заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, а также к острым кишечным инфекциям.