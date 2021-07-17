На заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса 15 июля депутаты выслушали отчёт министра здравоохранения Абдухакима Хаджибаева и начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходира Юсупалиева.

По словам спикера нижней палаты парламента Нурдинжона Исмаилова, парламентарии раскритиковали руководителей за медленные темпы вакцинации, неудовлетворительную работу по информированию населения о положительных эффектах вакцинации и недостаточные условия в прививочных пунктах.

Народные представители внесли предложения министру здравоохранения и руководителю СЭС по усилению контроля за мероприятиями по вакцинации. В частности, предлагалось установить жесткий контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований в местах большого скопления людей (рынки, торговые центры, развлекательные центры, базы отдыха и т. д. ), включая создание центров вакцинации и мобильных бригад по этим адресам.

Нурдинжон Исмаилов заявил, что необходимо побудить население ускорить процесс вакцинации от коронавируса и разработать четкие механизмы предоставления дополнительных льгот или повсеместного применения ограничительных мер.

С учётом озвученных предложений депутаты внесли в Республиканскую специальную комиссию по борьбе с коронавирусом несколько рекомендаций:



смягчить карантинные ограничения для предприятий общественного питания, которые добились достаточного уровня вакцинации сотрудников (коллективного иммунитета) и способны обслуживать посетителей в должном порядке, то есть разрешить им работать вне установленного времени (до 20:00);

поощрять сотрудников, которые привились своевременно и добровольно, а к тем, кто отказался от вакцинации без основания, применить меры, предусмотренные в трудовом законодательстве;

рассмотреть вопрос предоставления вакцинированным сотрудникам возможности получения льгот (отгулов, финансового поощрения и других), а для граждан старше 18 лет, не получивших вакцину без основания — запретить посещать спортивные площадки, концерты, кино и другие массовые мероприятия.

«Конечно, в рамках ускорения процесса вакцинации необходимо разработать конкретные механизмы поощрения или предоставления дополнительных льгот, а также ограничения свобод граждан», — сказал Нурдинжон Исмаилов.

Спикер Законодательной палаты также озвучил данные о прививании самих депутатов. По его словам, добровольно вакцинировались только 70 депутатов, остальные 75 парламентариев, как большинство сотрудников секретариата нижней палаты, вакцину не получали.

Нурдинжон Исмаилов заявил, что в действующем законодательстве не предусмотрены нормы об обязательной вакцинации. Для того, чтобы эта процедура стала принудительной, потребуется внести поправки в законодательные акты, сказал он.

По данным Минздрава на 16 июля, число прошедших полный курс вакцинации от коронавируса составляет 997 тысяч. 16 июля было привито 123,2 тысячи человек, в том числе первую дозу вакцины получило 96,2 тысячи, вторую — 15,1 тысячи, третью — 11,8 тысячи. Всего в стране применено 5,52 миллиона доз вакцин, из них первую дозу получило 3,44 миллиона человек, вторую — 1,52 миллиона, третью — 555,3 тысячи.

Ранее вице-спикер Законодательной палаты, лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров заявил, что в целях эпидемиологической безопасности правительство должно ограничить свободы невакцинированным людям. Депутат также предлагал ввести в организациях обязательную вакцинацию сотрудников.

В поддержку обязательной вакцинации выступали и другие депутаты. В то же время некоторые депутаты, в частности, Дониёр Ганиев от партии УзЛиДеП, выражали опасения в связи с возможным нарушением прав граждан из-за неверной организации процесса исполнителями решения в случае его принятия. Депутат призывал повышать заинтересованность граждан в получении вакцины путём предоставления стимулов и большего выбора в плане вакцин.

На днях заместитель главы Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков заявил, что ежедневно в одном прививочном пункте вакцинируется в среднем 35−37 человек, хотя они рассчитаны на прививку 70 человек. «Если мы продолжим в таком же темпе, мероприятие по массовой вакцинации может не дать результата», — сказал он.