Заместитель министра здравоохранения Абдулла Азизов в интервью проекту Alter Ego высказался о зарплате учителей, эффективности распределения средств и реформах.

Замглавы Минздрава заявил, что, как и президент, хочет повышения зарплат учителей до 1000 долларов, но есть проблемы с собираемостью налогов в бюджет.

«Я бы хотел, чтобы доктора получили эту [зарплату]. Да, президент об этом говорит. И я хочу это. У нас же всё зависит от бюджета. Я в налоговом комитете работал, и я знаю, что там происходит, какие проблемы у нас есть в сборе денег. У нас около 4 миллионов легальных налогоплательщиков (по данным Минфина на май, 4,6 млн — ред.) и более 12 миллионов нелегальных, то есть они зарабатывают, но не платят налоги. Когда у вас в бюджете нехватка денег, вы не сможете платить хорошие зарплаты, даже если вы захотите», — заявил он.

Замминистра напомнил, что в системе здравоохранения работают 600 тысяч человек. По его словам, если им повысить зарплату на 1 млн сумов, то расходы бюджета увеличатся на 600 млрд сумов в месяц, или на 7,2 трлн сумов в год.

«Это только при повышении зарплат на 100 долларов каждому. 7,2 трлн сумов — это 6,8% бюджета за 2020 год (105 трлн сумов). Если мы получим такие проценты, что останется образованию? Образование скажет: „Поднимите зарплату преподавателям тоже“. Хотя я говорю про 100, а не 1000 долларов», — отметил он

Абдулла Азизов признал, что государство иногда может неэффективно распоряжаться средствами, но это издержки реформ.

«Когда происходят реформы, всё быстро двигается, то вероятность ошибки тоже есть. Потому что вы быстро двигаетесь. Например, вы быстро двигаетесь на машине — ошибку можете сделать запросто. Когда едете спокойно, вы везде смотрите и очень осторожны. При реформах тоже так. Они очень быстро происходят, колоссальные изменения. Вы должны принимать решения. Может быть, 10 ваших решений — правильные, 2 — неправильные», — сказал он.

По его мнению, добиться 100-процентно эффективного распределения невозможно, но государство стремится к этому.

«Потому что мы должны пробовать что-то. Мы иногда принимаем решение о быстрой паспортизации населения. А паспортизация тоже требует огромных денег, и мы не знаем, насколько это себя оправдает. А мы поймём это через какое-то время. Самое главное, когда вы пробуете, — брать пример других стран, потому что они тоже пробовали. К сожалению, бывает так, что мы не смотрим на это. Потому что мы говорим: „Это Узбекистан, совсем другая страна. Слушайте, у нас всё по-другому“. В это я никогда не верю», — признал он.

Абдулла Азизов считает, что необходимо изучать ошибки других стран и не повторять их.

«Конечно, у нас есть свои нюансы, своя культура, региональные особенности. Во всех странах есть свои особенности, какие культуры и идеологии развиваются годами… Но я думаю, что не надо на этом фокусироваться. Не надо говорить, что мы другие. Я, например, так никогда не делаю», — заявил замминистра.

Замглавы Минздрава объяснил, что с учётом чужих ошибок можно развиваться революционным подходом.

«В Дании есть такая пословица: „Ты и тот человек — вы одинаковые люди“. То есть ты не умнее. Здесь свой минус есть тоже. Потому что это демотивирует умного человека. Но есть и свой плюс тоже, потому что мы почти одинаковы, мы должны изучать друг друга. Вы что-то делаете, я у вас спрашиваю, где ваш успех, где ваши провалы. Тогда я быстрее буду развиваться, тогда у меня будет революционный подход. Кто делает по-своему, говорит „я особенный“, он идёт по эволюционному подходу: он попробует разные вещи, ошибки делает», — отметил он.

Министр юстиции Русланбек Давлетов ранее заявлял, что Узбекистан должен отказаться от национальных привычек, традиций и ценностей, если они препятствуют развитию общества.