Узбекистан должен отказаться от национальных привычек, традиций и ценностей, если они препятствуют развитию общества. Такое мнение выразил министр юстиции Русланбек Давлетов на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, проблема коррупции была одной из самых обсуждаемых в стране в 2020 году. В результате у общества «вырос уровень нетерпимости к коррупции, ненависть к ней».

«После ознакомления с новыми новостями [о коррупции] общественность смогла выразить свою ненависть к этому. Это происходит благодаря открытости, раскрытия данных о закупках государственных органов, после которых стали замечать проблемы. То есть общественность видит, как и куда тратятся деньги народа, бюджета», — указал он.

При этом министр признал, что ещё многое предстоит сделать для обеспечения открытости госорганов. В частности, Минюст работает над программой «Открытое и подотчётное правительство».

«У нового руководителя есть привычка после прихода на работу начинает сразу ремонтировать свой кабинет, здание, расходует большие деньги. Смотрите, какие проблемы возникают с расходами на покупку автомобилей, поездками за рубеж, внутри страны. Мы и раньше говорили про это. Кто будет покрывать расходы после поездок? У нас есть традиции, какие-то национальные ценности: говорим о гостеприимстве и т. д. Наши люди любят дарить подарки. Во время Нового года все начинают таскать подарки. В этом году мы наблюдали то же самое: из Кашкадарьи отправляют тандыр, из Хорезма — рис, везде начинаются эти процессы», — рассказал он.

По его мнению, если национальные традиции препятствуют развитию общества, то от них необходимо отказаться.

«Традиция формировалась годами? Мы всё равно должны отказаться от неё, от ценностей, культуры, если они влияют на развитие. Случается, что слово „узбекчилик“ (нравы обычаи, характеризующие узбекский быт — ред.) используется в негативном контексте, хотя в основе этого должны лежать безупречные идеи», — сказал глава Минюста.

Русланбек Давлетов отметил, что правительство, государство несёт ответственность за «воспитание общества».

«Государство должно правильно объяснять это, внедрять новые идеи, стандарты. Где в основном встречается коррупция? Там, где есть государственное участие. То есть в звене, связанном с чиновниками. Поэтому правительство должно быть способно правильно воспитать своих чиновников и направлять эти сигналы обществу», — считает он.

Ранее министр юстиции указывал, что религиозная концепция «харам-халяль» перестает работать, когда речь идет о коррупции. Он заявлял, что необходимо улучшать систему противодействия коррупции и оценки деятельности госорганов, привлекая иностранные консалтинговые агентства и аудиторов.