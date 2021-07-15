Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 июля подписал постановление «О дальнейшем усилении финансовой поддержки экспортной деятельности».

Согласно документу, Фонд реконструкции и развития (ФРРУ) по заявкам Агентства продвижения экспорта выделит Фонду по поддержке экспорта средства в размере 100 млн долларов сроком на 5 лет по ставке 1% для финансирования торговых операций, связанных с экспортом, и предэкспортных операций.

Правительственной комиссии по вопросам внешней торговли, инвестиций, развития местной промышленности и технического регулирования поручено обеспечить своевременный и полный возврат финансовых ресурсов, выделяемых за счет Фонда по поддержке экспорта.

Кроме того, комиссия должна привлечь до конца 2021 года в Фонд по поддержке экспорта и отечественные банки средства международных финансовых институтов, зарубежных правительственных финансовых организаций, иностранных банков и финансовых компаний в размере 200 млн долларов для предэкспортного финансирования.

В ноябре президент провёл совещание, на котором обсуждалось увеличение экспорта за счет расширения производства. Глава государства отмечал, что средства в 100 млн долларов будут направлены на формирование оборотных средств предприятий для бесперебойной поставки продукции на внешний рынок.

По итогам января-мая внешнеторговый оборот Узбекистана составил 14,5 млрд долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличившись на 1,7 млрд долларов (на 13,2%). Экспорт вырос на 14% — до 5,7 млрд долларов, а без учёта золота на 33,9% — до 4,5 млрд долларов (+33,9%).