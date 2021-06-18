Узбекистан спустя восемь месяцев (с сентября) экспортировал золото, следует из отчёта Государственного комитета по статистике.

В мае страна реализовала золота почти на 1,2 млрд долларов. О возможной продаже драгметалла «Газета.uz» писала в начале июня, когда стало известно о сокращении физического объёма золота в резервах Центрального банка на 0,4 млн тройских унций (около 12,4 тонн).

Регулятор мог воспользоваться ситуацией на рынке и реализовать золото по выгодной цене. Если к концу марта золото стоило меньше 1700 долларов, то к концу мая его котировки пробили отметку в 1900 долларов. В июне оно стало дешеветь и на момент публикации торгуется на уровне ниже 1800 долларов. За сутки золото упало почти на 5% на фоне сигнала Федеральной резервной системы о более раннем повышении ставок.





Продажа золота положительно сказалась на внешнеторговом обороте Узбекистана, который по итогам января-мая составил 14,5 млрд долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличившись на 1,7 млрд долларов (на 13,2%).

Экспорт вырос на 14% — до 5,7 млрд долларов, а без учёта золота на 33,9% — до 4,5 млрд долларов (+33,9%). Объёмы импорта достигли 8,8 млрд долларов — отмечен рост в 12,7%. По сравнению январём-апрелем зафиксировано снижение отрицательного сальдо внешнеторгового оборота — с 3,3 млрд до 3,1 млрд долларов.

Ранее глава ЦБ Мамаризо Нурмуратов сообщал, что дорогое золото во время пандемии принесло экономике страны дополнительно 24 трлн сумов.