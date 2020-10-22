Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 октября подписал указ «О мерах по дальнейшему расширению финансовой поддержки экспортной деятельности».

Государственный фонд поддержки предпринимательской деятельности до 1 января 2022 года предоставляет экспортерам компенсации по кредитам на предэкспортное финансирование, в том числе оборотные средства, в размере до 50%.

Фонд также предоставляет поручительство по кредитам банков, выделяемым на предэкспортное финансирование, в том числе оборотные средства, в размере до 50% от суммы кредита, но не более 8 млрд сумов.

Фонд будет предоставлять компенсацию или поручительство независимо от наличия задолженности по ранее полученным кредитам, при условии наличия положительной кредитной истории. Он также будет взимать комиссию в размере, уменьшенном в два раза.

При Агентстве продвижения экспорта создается Фонд по поддержке экспорта. Его ресурсная база будет сформирована за счет средств Фонда реконструкции и развития в размере 100 млн долларов и займов международных финансовых институтов и частных компаний.

Накануне президент провел совещание, на котором обсуждалось увеличение экспорта за счет расширения производства.

«Сегодня я подписал указ о расширении финансовой поддержки предприятий-экспортеров. Теперь для таких предприятий будут выделены дополнительные средства через создаваемый ныне Фонд поддержки экспорта. На эти цели фонду выделяется 100 млн долларов. Они будут направлены на формирование оборотных средств предприятий для бесперебойной поставки продукции на внешний рынок», — сказал Шавкат Мирзиёев.

На совещании отмечалось, что последствия пандемии серьезно сказались и на темпах промышленного производства, но благодаря безотлагательным мерам по поддержке каждого сектора удалось обезопасить промышленность от значительных потенциальных потерь. Как следствие, сохранилась положительная динамика роста внутреннего валового продукта — 0,4%, а доходы бюджета выполнены с профицитом в 1,9 трлн сумов.