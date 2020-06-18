Издание Daryo.uz опубликовало интервью с Махрифат Ибрагимовой, младшей сестрой 44-летнего Алижона Абдукаримова, погибшего в результате пыток в отделе внутренних дел №4 УКД ОВД Андижана.

Напомним, Алижон Абдукаримов был доставлен в ОВД 30 мая в рамках рассмотрения заявления о невозвращении драгоценного камня. В этот же день он с телесными повреждениями был доставлен в больницу. 11 июня он скончался. Генпрокуратура сообщила, что к погибшему было применено незаконное удержание и насилие, опасное для здоровья и жизни. В ОВД Андижана 5 сотрудников уволены, 19 руководителей и других сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности. Трое сотрудников, обвиняемых в пытках, незаконном задержании и превышении власти, заключены под стражу.

Инцидент вызвал широкий резонанс в обществе. Действия сотрудников ОВД осудили Национальный центр по правам человека, Комитет по вопросам обороны и безопасности Сената и политические партии. Омбудсман Улугбек Мухаммадиев назвал случившееся «позором» и заявил о необходимости создания единого следственного органа и коренной реформы МВД. Общенациональное движение «Юксалиш» заявило, что система правоохранительных органов нуждается в кардинальной реформе.

Депутат Законодательной палаты Расул Кушербаев написал, что пришло время для руководства МВД подать в отставку. Другой парламентарий Кодир Джураев отметил, что руководство МВД могло бы попросить прощения у семьи погибшего.





Конфликт из-за драгоценного камня

Как рассказала Махрифат Ибрагимова корреспонденту Daryo.uz Миролиму Исажонову, конфликт из-за драгоценного камня начался пять лет назад — весной 2015 года. Знакомый ее брата Алишер (имя изменено) попросил помочь в продаже камня за часть будущей прибыли. Алижон Абдукаримов познакомил его с ювелиром Хуршидом (имя изменено) и больше не вмешивался в их дела, отмечает сестра.

«Ювелир Хуршид взял камень у Алишера, чтобы продать в Китае. Но оценка стоимости камня оказалась ниже ожиданий. У него не получилось продать камень. По возвращении из Китая он потребовал у Алишера покрыть его дорожные расходы, чтобы вернуть обратно камень. Разозлившись, Алишер пришел к моему брату на разборку. Брат сказал: „Я вас лишь познакомил, я не знаю, что между вам произошло, сами разбирайтесь“. Спустя пять-шесть месяцев он пришел к нам домой и устроил скандал. Мы оказали сопротивление — он ушел. После этого Алишер никого не беспокоил — ни нашу семью, ни брата», — рассказала Махрифат Ибрагимова.

Через пять лет конфликт возобновился. С начала года Алижона Абдукаримова несколько раз вызывали в отдел внутренних дел №4 УКД ОВД Андижана.

«Мы с невесткой спрашивали брата, почему он идет в ОВД. Он сказал: «Оказывается, я должен забрать камень у Хуршида и вернуть Алишеру. Я скажу все как есть во время следствия. Если бы Алишер за эти годы частями вернул расходы Хуршиду, то уже давно получил бы камень обратно», — заявила Махрифат Ибрагимова.

Сестра погибшего сообщила, что брат ходил на допрос вместе с Азам-ака, который ранее работал в правоохранительных органах и вышел на пенсию. Она описала его как хорошего человека.

«У него шла пена изо рта, голова была разбита»

29 мая Алижона Абдукаримова забрали в участок.

«Примерно в 21:30 к нам постучали в ворота. В этом время мы находились во внутреннем дворике, общались с семьей. Когда брат открыл ворота, начался шум-гам. Когда я вышла к воротам, трое-четверо человек в гражданской форме пытались надеть наручники на брата. Не понимая, что происходит, мы с невесткой пытались спасти его. В это время один из них оттолкнул беременную супругу моего брата и обматерил ее», — рассказала Махрифат Ибрагимовой.

Незнакомые не дали мужчине надеть маску и тапки и посадили в автомобиль Nexia-3 белого цвета без государственного номера.

«Мы потребовали представиться и предъявить документы. Но нам ничего не показали, сказали, что забирают моего брата в УКД ОВД Андижана. Из-за того, что было темное время суток, мы не смогли хорошо запомнить их лица», — указала она.

Вместе с другими членами семьи Махрифат Ибрагимова отправилась в УКД ОВД Андижана, но там сообщили, что Алижон Абдукаримов к ним не поступал. Затем они отправились в отдел внутренних дел №4, где обнаружили белый автомобиль Nexia-3 без номера. Дежурный подтвердил, что ее брат находится там, и попросил подождать 15 минут — до окончания допроса.

«Ту ночь мы провели в ожидании у здания ОВД. Утром в 4:00 вышел сотрудник по имени Камариддин и еще один гражданин. Выяснилось, что это был Хуршид, который также был вызван на допрос вместе с моим братом. Сотрудник сказал: „Алижон уснул. Мы не успели провести допрос. Когда проснется, мы получим ответы и отпустим его“. Так мы прождали выхода брата три часа», — отметила она.

Махрифат Ибрагимова утверждает, что примерно в 7:30 к воротам здания подъехала машина скорой помощи.

«Мы удивились. Зашли внутрь здания. Оказалось, что никого нет, возможно, сотрудники вышли позавтракать. Воспользовавшись этим, мы начали открывать двери комнат и искать брата. Когда мы зашли с сестрой, братом и племянником в комнату №2, Алижон лежал без сознания. У него изо рта шла пена, голова была разбита, тело было окровавлено. Врач давал что-то понюхать, пытался помочь ему», — вспоминает она.

По ее словам, из комнаты №3 вышли пять-шесть сотрудников и пытались вывести их на улицу, но им удалось прорваться обратно к Алижону Абдукаримову.

«На машине скорой помощи мы отвезли его в Андижанский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Сказали, что его состояние тяжелое. В тот день — 30 мая — врачи провели первую операцию. Брат пролежал 10 дней в реанимации, но не открыл глаза. Никаких изменений не было. 10 июня была проведена вторая операция. Однако 11 июня он покинул этот мир», — рассказала со слезами сестра погибшего.

«Прошу принять меры»

«У нас простая семья, и живем мы просто. Алижон был 8-м из 11 детей. Он получал трикотажную продукцию у предприятия и продавал на рынке. Его супруга на днях должна родить второго ребенка», — сообщила Махрифат Ибрагимова.

Она опровергла сообщения, что драгоценный камень мог находиться у ее брата.

«Сестры и братья, племянники в гневе и расстроены. Я прошу их быть сдержаннее, заверяя, что правительство примет соответствующие меры в отношении виновных. Прошу провести повторное объективное расследование против Алишера и Хуршида, написавших заявление на моего брата, и принять меры. А также прошу строго наказать начальника отдела внутренних дел №4 УКД ОВД подполковника П. Мамажонова», — сказала Махрифат Ибрагимова.