Более 887 тысяч человек (точная цифра по итогам 9 июля — 887322) прошло полный курс вакцинации от коронавируса в Узбекистана с начала иммунизации от этой болезни 1 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Это 2,6% от численности постоянного населения страны (33,9 миллиона на начало года),

Всего было применено свыше 4,74 миллиона доз вакцины, в том числе первую дозу получило 2,86 миллиона человек, вторую дозу — 1,4 миллиона, третью — 473,8 тысячи.

За день 9 июля было вакцинировано 129 тысяч человек (95,9 тысячи — первая доза, 18 тысяч — вторая и 15 тысяч — третья).

Общий резерв вакцин от коронавируса в Узбекистане составляет около 7,5 миллиона доз (из них 6,5 миллиона — китайско-узбекская вакцина ZF-UZ-VAC2001, 660 тысяч — AstraZeneca (поставлена бесплатно в рамках программы COVAX) и 280 тысяч — российская «Спутник V»). Для полного курса вакцинации препаратом ZF-UZ-VAC2001 необходимо три дозы, другими препаратами — две дозы.

Ранее, 8 июля, заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков сообщил, что по стране открыто 3138 пунктов вакцинации от COVID-19 и сформировано 862 мобильные медицинские бригады. К процессу привлечено более 4000 врачей и свыше 11 тысяч медицинских сотрудников среднего звена.

Он выразил сожаление в связи с низкими темпами вакцинации и распространением негативных слухов о применяемых вакцинах, что, по его словам, способствует распространению инфекции среди населения.

«В действующих в стране пунктах вакцинации ежедневно против COVID-19 прививается 130−140 тысяч человек. Это очень маленькая цифра. Имея возможность прививать по 70 человек в день в каждой пункте вакцинации и силами мобильных бригад, мы используем только половину этой возможности», — отметил Нурмат Атабеков.

«Не сформировав коллективный иммунитет у 60−70% населения, мы не сможем победить эту болезнь», — добавил он.

Ежедневно в стране официально выявляется около 500 случаев коронавируса и примерно 200 случаев пневмонии.