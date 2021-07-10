В Юнусабадском районном суде по уголовным делам Ташкента вынесен приговор бывшим сотрудникам патрульно-постовой службы ГУВД, которые обвинялись в применении силы в отношении пожилого мужчины, сообщил телеканал Yoshlar.

Инцидент произошёл 5 декабря 2020 года, когда дежурившие в районе сотрудники остановили трёх мужчин, которые предположительно были в состоянии алкогольного опьянения.

«В ходе проверки установлено, что мужчины не совершали каких-либо действий, угрожающих общественной безопасности, однако сотрудники обращались с ними грубо, под предлогом наличия в отделении внутренних дел медицинского пункта пытались доставить их в районное УКД ОВД. В этот момент 73-летний гражданин оказал им сопротивление, и сотрудники, пытаясь насильно посадить мужчину в автомобиль, нанесли ему телесное повреждение», — говорится в репортаже.

Адвокат потерпевшей стороны Нигора Тожибоева уточнила, что при попытке посадить пожилого гражданина в автомобиль он ударился головой.

Суд признал теперь уже бывших сотрудников виновными по пункту «к» части 2 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение, нанесённое группой лиц) и части 1 статьи 206 (превышение власти или должностных полномочий) Уголовного кодекса Узбекистана и приговорил к 5 годам ограничения свободы с лишением права работать в органах внутренних дел и занимать другие ответственные должности в течение 2 лет.