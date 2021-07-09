Главный редактор проекта против насилия в Узбекистане Nemolchi.uz Ирина Матвиенко опубликовала призыв защитить подростков от сексуального насилия.

Она привела в пример ряд случаев, когда преступления против половой свободы не находили надлежащего расследования и суда.

В Кашкадарье восьмиклассница забеременела от родственника-сверстника, который, по словам потерпевшей, приходил в дом под предлогом помощи и неоднократно подвергал её сексуальному насилию. «Но следствие игнорирует, что девочку насиловали, и возбуждает дело по статье 128 (вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16 лет), зная, что несовершеннолетнего насильника нельзя по ней привлечь?» — пишет руководитель Nemolchi.uz.

В прошлом году в Хорезме восьмиклассницу изнасиловали четыре одноклассника, об этом рассказала сама девочка и её родственник. «И дело закрыли! Потому что насильники несовершеннолетние», — отмечает Ирина Матвиенко.

В Янгибазарском районе этой же области изнасиловали несовершеннолетнюю, но, как пишет Kun.uz, после подачи заявления и отказа взять деньги, жертву избили прямо возле ОВД. «Улики с завидным упорством пропадают», — пишет Nemolchi.uz. Дело переквалифицировали со статьи 118 (изнасилование) Уголовного кодекса на 128, которая подразумевает добровольное согласие.

️Пастух, который изнасиловал несовершеннолетнюю девочку в Бухаре, а затем путём угроз принуждал её к сексу, был также осуждён по статье 128, то есть за связь с несовершеннолетней, а не за изнасилование. При этом, как мы сообщали ранее, суд посчитал необоснованными заявления мужчины о том, что он не принуждал девочку и не вступал с ней в половую связь повторно. В итоге мужчина признал свою вину.

«В мае к нам обратилась женщина, несовершеннолетнюю дочь которой изнасиловал учитель вместе с друзьями. Он обманом принуждал девочку, зная о её возрасте», — пишет Ирина Матвиенко. Следователь квалифицировал дело по статье 128 для учителя, а его друзей следствие не коснулось вовсе, отмечает она.

«Мать бьётся за справедливость, прошли кучу экспертиз, привлекли адвокатов, но следователь не квалифицировал это как групповое изнасилование и передал в суд документы по 128-й статье. Через несколько дней будет первое судебное заседание. Адвокат добивается пересмотра дела и переквалификации на статью 118», — сообщила руководитель проекта.

Nemolchi.uz призывает пересмотреть описанные выше дела об изнасилованиях несовершеннолетних, передать все дела о преступлениях против половой свободы в ведение прокуратуры, а не МВД, и создать специальный департамент по расследованию таких преступлений. «Следователи ОВД перегружены мелкими делами и не способны уделить достаточно внимания расследованию таких преступлений», — поясняет свою позицию Ирина Матвиенко.

Кроме того, она считает нужным исключить из постановления пленума Верховного суда по делам об изнасилованиях следующее определение: «Не может квалифицироваться по статье 118 (изнасилование) или 119 (насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме) УК действия лица, которое путём домогательства, обмана или другим подобным способом склоняло потерпевшего к половому сношению или удовлетворению половой потребности в противоестественной форме без применения насилия, угроз или использования беспомощного состояния потерпевшего».

«Склонять человека к половому сношению — значит, влиять на его волю. Такой половой акт происходит без добровольного информированного согласия и считается изнасилованием», — подчёркивает руководитель Nemolchi.uz.

Ирина Матвиенко считает нужным снизить возраст уголовной ответственности по делам об изнасилованиях до 12 лет, «чтобы малолетние насильники также отвечали за свои дела».

Она также призывает признать, что наличие семьи у насильника не может быть смягчающим обстоятельством.