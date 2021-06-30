В Бухарской области 30 мая вынесен приговор 32-летнему мужчине, который обвинялся в изнасиловании 14-летней девочки с последующим запугиванием и принуждением её к вступлению в интимные отношения, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Верховного суда.

В августе 2020 года житель Каракульского района А. С. (1989 г. р.) познакомился с мужчиной из соседней махалли Ш. Р., который, как и он, занимался выпасом скота. Подружившись с ним, последний стал приглашать А. С. к себе домой, где познакомил его со своей супругой, тремя дочерьми и сыном. В октябре того же года все они вместе посетили святыню «Чибирдон ота».

В течение этого периода А. С., узнавший номер телефона старшей дочери Ш. Р. — ученицы 8-го класса А. Х. (2006 г. р.), время от времени отправлял ей сообщения, в которых заявлял, что развёлся со своей супругой и собирается жениться на ней. Испугавшись, А. Х. просила не присылать ей такие сообщения, утверждая, что если родители узнают, то сильно накажут её. Несмотря на это, А.С. продолжал навещать их дом, говорится в материалах дела.

14 ноября примерно в 10:00, когда девочка вернулась из школы, в доме никого не было. А. С. насильно посадил её в машину, запер двери и увёз в сторону поля фермерского хозяйства «Эшонкул-Ниёз». Там он завёл девочку в сарай и изнасиловал.

После этого А. С. сказал девочке, чтобы она никому не рассказывала о случившемся, что после окончания 11-го класса он женится на ней, а если родители узнают, то убьют обоих. Затем время от времени он приглашал девочку на свидание, а когда она отказывалась, угрожал, что расскажет о произошедшем её родителям. Пастух давал девочке разные обещания, впоследствии неоднократно вступал с ней в интимную связь в салоне автомобиля, отъезжая в сторону Кандымского завода, сообщили в Верховном суде.

В январе 2021 года девочка рассказала о произошедшем своей матери, которая на следующий день обратилась в районное отделение внутренних дел с требованием принять законные меры в отношении А. С.

В ходе следствия А. С. заявил, что девочка сама отправляла ему любовные письма и не давала покоя, что после этого ему пришлось начать с ней встречаться. Вдобавок он утверждал, что на момент первого полового акта девочка уже не была девственницей, а также показал её любовные письма. При изучении деталей было установлено, что во время свиданий А. С., воспользовавшись несовершеннолетием и наивностью девочки, заставлял её писать от руки различные письма любовного характера.

Суд посчитал необоснованными заявления А. С. о том, что он не принуждал девочку и не вступал с ней в половую связь повторно. В итоге мужчина признал свою вину.

С учётом того, что деяния подсудимого «могут оказать негативное влияние на семейные отношения и привести к другим социальным проблемам», суд заключил, что А. С. нельзя перевоспитать, не изолируя от общества.

Решением суда от 30 мая А. С. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 128 (вступление в половую связь с лицом, не достигшим шестнадцати лет, совершённое повторно или опасным рецидивистом), и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием в колонии.