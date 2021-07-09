Вчера, 8 июля, на северные районы Узбекистана распространилась прохладная воздушная масса из Кавказа, сообщила пресс-служба Узгидромета. В результате наблюдалось небольшое понижение температуры воздуха по этим районам.

Сегодня этот процесс затронет большую часть страны, лишь местами по южным и восточным районам спад будет незначительным. В большинстве регионов ожидается сухая и переменная облачность, лишь по Устюрту во второй половине дня, а к вечеру по Ташкентской области возможен кратковременный дождь и гроза.

Температура воздуха будет +35…+40 градусов, местами до +42, в Сурхандарьинской области +44…+46, на севере +28…+33 градуса.

С прохождением атмосферного холодного фронта скорость ветра в некоторых районах Узбекистана может усиливаться до 15−20 м/с, местами до 25−30 м/с, с пыльной бурей.

В выходные дни относительно прохладные воздушные потоки охватят всю территорию страны. Температура воздуха будет в пределах ночью +20…+25, днем +32…+37 градусов, местами на юге до +39.

Кратковременные дожди с грозой возможны в предгорных и горных районах.