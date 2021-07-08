По факту самоубийства 17-летнего жителя Пастдаргомского района Самаркандской области начата доследственная проверка, сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

Об инциденте в Генпрокуратуру для получения официальной информации сообщил журналист издания Daryo Отабек Кулдошев. По его словам, молодой человек, проигравший большую сумму денег на тотализаторе и задолжавший своим знакомым, совершил суицид. Запрос был перенаправлен в прокуратуру Самаркандской области, где заявили, что случай самоубийства не был зарегистрирован.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе Генпрокуратуре, по итогам начатой проверки установлено, что 15 мая примерно в 3:00 житель махалли «Янгиобод» в Пастдаргомском районе, учащийся 11-го класса Х. Ж. покончил с собой, повесившись в сарае возле своего дома.

«Но его близкие не сообщили об этом в правоохранительные органы, и в тот же день с соблюдением традиций провели похороны», — сообщили в областной прокуратуре.

По данному факту 7 июля районной прокуратурой начата доследственная проверка. В районных отделах народного образования, благоустройства, махалли и поддержки семьи, а также внутренних дел проводится служебная проверка по поводу несвоевременного сообщения о происшествии в правоохранительные органы.

«В ходе проверки будет обеспечено полное изучение всех аргументов (в том числе связь инцидента с тотализатором — ред.), приведённых корреспондентом издания Daryo», — сообщили в Генпрокуратуре.