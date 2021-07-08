Университет TOBB ETU объявил прием документов по следующим направлениям:

  • электронная коммерция и управление технологиями;
  • международный бизнес и предпринимательство;
  • архитектура и дизайн;
  • архитектура интерьера.

У будущих студентов есть прекрасная возможность стать квалифицированным специалистом, обучаясь в TOBB ETU Tashkent, где отобраны преподаватели с международным опытом.

Для студентов с высокими баллами выделено 20 грантовых мест.⠀

Дополнительную информацию можно получить по ссылке: t.me/TOBB_ETU_TASHKENT

Телефон: (+998) 78−150−60−08.

Сайт: tobbetu.uz

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