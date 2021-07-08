Шодиёр Маматкулов освобождён от должности заместителя министра дошкольного образования в связи с переходом на другую работу. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе МДО Узбекистана. Он занимал этот пост с мая 2018 года.

Новым заместителем министра стал Нодир Хожиевич Муслитдинов, до этого работавший в Министерстве финансов директором департамента бюджетной политики в отраслях социальной защиты населения и государственных социальных услуг.

Нодир Муслитдинов родился в 1977 году, в 1999 году окончил Бухарский технологический институт пищевой и лёгкой промышленности. Трудовую деятельность начал в 1999 году ведущим специалистом областного управления Госкомимущества. В 2000—2001 годах был ведущим экономистом сводного бюджетного отдела управления финансов Бухарской области. В организациях системы Минфина работает с 2001 года.