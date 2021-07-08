В возрасте 47 лет скончался депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Абдурахим Эшанкулович Курбонов, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Смерть наступила из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении.

Абдурахим Курбонов (1974 года рождения) родился в Джаркурганском районе Сурхандарьинской области. Окончил Термезский государственный университет в 1996 году по специальности история, социология и государственное право. В том же году начал преподавать в Термезском государственном университете. С 1999 по 2001 год был аспирантом, преподавателем, а затем и старшим преподавателем университета.

С 2009 года избирается депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса. В 2010—2019 годах был членом Комитета по законодательству, судебными правовым вопросам Законодательной палаты. В 2019 году занял должность члена Комитета по борьбе с коррупцией и судебно-правовым вопросам, а до недавнего времени занимает пост заместителя председателя Комитета по аграрным и водохозяйственным вопросам.

Был депутатом от Кизирыкского избирательного округа №80 и членом фракции Экологичекой партии.

В 2011 году Абдурахим Эшонкулович был награждён памятным знаком «20 лет независимости Республики узбекистан». Затем, в 2016 году награждён памятным знаком «25 лет Независимости Узбекистана». Позже, в 2017 году получил памятный знак «25 лет Конституции Узбекистана». В 2019 году был награждён медалью «Содик хизматлари учун».