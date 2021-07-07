6 июля в Узбекистане было подтверждено 471 новый случай коронавируса (днём ранее — 496) и 195 (172) случаев пневмонии, 4 (3) человека, у которых был COVID-19, скончались. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Статистику по пневмонии Минздрав публикует с 5 июля.

Общее количество случаев COVID-19, зарегистрированных с марта прошлого года, достигло 114039, умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, — 758.

Больше всего случаев коронавируса во вторник выявлено в Ташкенте — 174 (днём ранее — 148), Ташкентской области — 52 и Джизакской области — 51.

В течение дня вакцину от коронавируса получило более 136,2 тысячи человек, в том числе первую дозу — 93,3 тысячи, вторую — 20,9 тысячи и третью 22 тысячи. Общее число вакцинированных превысило 4,36 миллиона, в том числе получивших первую дозу вакцины — 2,59 миллиона, вторую — 1,34 миллиона и третью — 422,2 тысячи.