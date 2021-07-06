В «Узбекистон темир йуллари» прокомментировали информацию о хищении почти 900 млн сумов при строительстве Кольцевой линии надземного метро, озвученную ранее транспортным прокурором Узбекистана Маъруфхоном Ходжаевым.

Как уточнили в пресс-службе компании, бюджетные средства не были расхищены, а неизвестными лицами была совершена кража строительных материалов на сумму 899 млн сумов. В сообщении отмечается, что должностные лица «Узбекистон темир йуллари» не имеют отношения к краже.

По данным «УТЙ», строительные работы на 11-километровом участке надземного метро «Дустилик-2 — Куюйлюк» были завершены в марте 2020 года, велась подготовка к сдаче объекта. Из-за распространения коронавируса и усиления карантинных мер открытие данного участка было отложено на неопределённый срок. Все рабочие, принявшие участие в строительстве, были самоизолированы.





«3 июля 2020 года сотрудники унитарного предприятия „Энергомонтажный поезд №1“, относящегося АО „Узбекистон темир йуллари“, при осмотре участка „Дустилик-2 — Куюйлюк“ обнаружили пропажу материального товара (кабельной продукции). По данному факту они заявили в Главное управление обеспечения безопасности на транспорте МВД», — сообщили в компании.

По предварительным данным, неизвестные украли кабель на общую сумму 899,1 млн сумов. В результате следственных мероприятий виновные были найдены, у которых обнаружили часть украденного товара стоимостью 180,9 млн сумов. Было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, к настоящему моменту виновные полностью возместили нанесённый ущерб, говорится в заявлении.

В настоящее время Главное управление обеспечения безопасности на транспорте МВД проводит следственные и розыскные мероприятия.