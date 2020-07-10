В Узбекистане с 3 июля вновь наблюдаются проблемы с доступом к социальной сети Facebook. Пользователи жалуются на плохую загрузку ленты новостей, комментариев, видео и фотографий.

Затруднения в доступе к ресурсу из Узбекистана подтверждает и сайт Downdetector, который отслеживает сбои в работе популярных сайтов.





6 июля «Газета.uz» провела опрос в своем Telegram-канале. В нем приняли участие свыше 4200 пользователей. Менее половины опрошенных — 45% — ответили, что Facebook работает в привычном режиме. Остальные отметили проблемы при доступе к сайту: 14% — при работе с компьютера, 15% — через мобильное приложение, 26% указали, что соцсеть открывается только через VPN.





Проблемы с доступом наблюдаются у пользователей практически всех мобильных операторов и разных интерне-провайдеров (среди опрошенных редакцией — клиенты Uzonline, Sarkor Telecom, Netco, Turon Telecom, Fibernet и другие).

В соответствии со статьей 12−1 закона «Об информатизации», доступ к вебсайтам и их страницам может быть ограничен специально уполномоченным органом — Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций в отдельных случаях, включая призыв к насильственному изменению существующего конституционного строя, пропаганды войны, насилия и терроризма, разглашения государственных секретов и других.

Как отметили «Газете.uz» в пресс-службе Мининфокома, министерство «не ставит никаких ограничений или технических проблем» для доступа к Facebook, который «работает нормально». При выявлении проблем в пресс-службе рекомендовали обратиться к провайдерам или в Facebook, поскольку Мининфоком никаких жалоб от граждан по поводу работу соцсети не получал.

В пресс-службе Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций («Узкомназорат») в ответ на запросы журналистов отметили, что ведомство не отвечает за доступность сайтов и не отслеживает ее.

В инспекции указали, что массового отсутствия доступа к Facebook не наблюдается, предположив, что, «вероятно, это связано с модернизацией оборудования или профилактикой у того или иного провайдера или оператора».

В то же время специалисты, с которыми говорила «Газета.uz», отмечают, что имеются признаки шейпинга трафика (ограничения скорости доступа) к Facebook на уровне сети доставки контента (CDN), в результате чего содержимое сайта загружается со значительной задержкой. Представитель одного из провайдеров на условиях анонимности подтвердил это.

С использованием VPN сайт открывается свободно. Spot обращает внимание, что на фоне проблем с доступом к Facebook в Узбекистане снова резко выросла популярность мобильных VPN.





В конце 2018 — начале 2019 года в Узбекистане на протяжении нескольких месяцев наблюдались проблемы с доступом к Facebook и YouTube. Официальные лица объясняли это обновлением телекоммуникационного оборудования и сменой криптографического ключа Интернет-корпорацией по присвоению имен и номеров — ICANN. Но позже стало известно, что ресурсы на самом деле блокировались.

Летом 2019 года Комил Алламжонов, в то время директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента, в интервью проекту Alter Ego отмечал, что лица, блокировавшие YouTube и Facebook, теперь «сидят в тюрьме». По его словам, таким образом пытались уменьшить поток негативной информации.

Комил Алламжонов подчеркивал, что отключая интернет, ничего не добиться. Более того, рост популярности VPN открывает доступ ко многим нежелательным ресурсам, разрушая таким образом системы безопасности.

Видео: как работает Facebook в Узбекистане