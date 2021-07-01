23 июня примерно в 17:30 на 9-м км автодороги 4К-271, проходящей по территории Китабского района Кашкадарьинской области, произошло ДТП со смертельным исходом, сообщила пресс-служба ГУБДД со ссылкой на сюжет телеканала Nasaf TV.





Водитель Nexia-3 сбил пожилого мужчину и его несовершеннолетнего внука, которые ехали на велосипеде по обочине дороги. От полученных травм в результате столкновения они оба скончались в больнице.

По словам водителя, когда он увидел человека на велосипеде примерно за 50−60 м от него, то снизил скорость движения.

«Когда я приблизился к нему и осталось 1−2 м, внезапно велосипедист выехал на дорогу, я пытался затормозить, но из-за близкого расстояния всё равно сбил, — сказал он.





В сюжете телеканала отмечается, что водитель превысил скорость движения в сельской местности. Он утверждает, что, когда замедлился, скорость движения составляла около 60 км/час.

Следственный отдел Китабского районного ОВД в отношении водителя возбудил уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы). Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет с лишением определенного права.

В январе-мае в Узбекистане, по данным ГУБДД, зарегистрировано 2960 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 770 и травмировано 2365 человек.

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