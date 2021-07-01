Британский университет менеджмента (BMU) предоставляет талантливым абитуриентам возможность получения грантов, мотивирует студентов на успешную учебу посредством предоставления стипендий и помогает им развивать профессиональные навыки во время летней практики.

Как поступить в BMU

Сдать вступительный экзамен по математике можно, зарегистрировавшись на сайте British Managment Unuversity, нажав кнопку Apply Now в правом нижнем углу экрана и выбрав дату экзамена. Загрузить сертификат о сдаче теста по английскому языку (IELTS, TOEFL, Duolingo или Pearson) можно после экзамена. Тестирование проводится каждую среду и субботу в 10:00 в здании университета по адресу: Шайхантохурский р-н, ул. Себзар, 22А.





Как получить грант BMU

20 полных университетских грантов (100% стоимости обучения) выдаются абитуриентам с выдающимися академическими способностями из малообеспеченных семей. Для их получения необходимо предоставить документы, подтверждающие статус социально-экономического положения (справка из махалли и другие), написать сочинение и пройти собеседование с комиссией по грантам.

20 академических грантов (50% стоимости обучения) выдаются абитуриентам, набравшим 7.0 или более на IELTS, показавшим высокие результаты на экзамене по математике и прошедшим собеседование с комиссией по грантам.

Для подачи заявки на грант необходимо сдать документы на прием, пройти все вступительные экзамены и получить от университета официальное уведомление о поступлении (Offer Letter). Прием документов для соискателей грантов проводится до 31 июля. Подробности на сайте BMU.





Стипендиаты BMU

По результатам весеннего семестра, 16 студентов стали обладателями академических стипендий. 10 из них будут получать золотую стипендию (1 млн сумов в месяц) и 6 — серебряную (500 тысяч сумов в месяц).

Студенты BMU начнут летнюю практику в банке «Ипак Йули» и в компании Alfa Invest

Несмотря на то, что студенты только что закончили программу Foundation (первый курс), многие из них готовы начать свою профессиональную карьеру с летней практики. В связи с этим, 20 студентов вуза начнут летнюю практику у корпоративных партнеров BMU в таких сферах, как банковское дело и страхование.

Планируется, что после второго курса на профессиональную летнюю практику будет направлена половина студентов вуза, а после третьего курса летняя практика должна затронуть уже всех студентов университета.





Программа подготовки BMU pre-Foundation

В июле открывается прием на программу подготовки к обучению в университете для 11-классников. Само обучение по программе pre-Foundation начнется в октябре и будет включать в себя занятия по английскому с носителями языка и математике с квалифицированными педагогами. По окончанию этой программы слушатели смогут поступить в BMU без вступительных экзаменов и без сертификата IELTS.

Телефон: (+998) 95−511−99−99.

Сайт: bmu-edu.uz

E-mail: info@bmu-edu.uz

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