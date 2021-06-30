В среду в Узбекистан из Китая доставлена очередная партия китайско-узбекской вакцины от коронавируса ZF-UZ-VAC2001, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Это седьмая поставка данной вакцины. Предыдущая партия из миллиона доз была привезена днём ранее.

Таким образом, общее количество доз вакцин от коронавируса, поставленных в страну, достиг 7,4 миллиона доз (из них 6,5 миллиона — вакцина ZF-UZ-VAC2001, 660 тысяч — AstraZeneka (Covieshield, поставлена бесплатно в рамках программы COVAX) и 240 тысяч — российская «Спутник V»).

К настоящему времени в стране использовано более 3,5 миллиона доз.