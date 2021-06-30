В среду в Узбекистан из Китая доставлена очередная партия китайско-узбекской вакцины от коронавируса ZF-UZ-VAC2001, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Это седьмая поставка данной вакцины. Предыдущая партия из миллиона доз была привезена днём ранее.
Таким образом, общее количество доз вакцин от коронавируса, поставленных в страну, достиг 7,4 миллиона доз (из них 6,5 миллиона — вакцина ZF-UZ-VAC2001, 660 тысяч — AstraZeneka (Covieshield, поставлена бесплатно в рамках программы COVAX) и 240 тысяч — российская «Спутник V»).
К настоящему времени в стране использовано более 3,5 миллиона доз.
Hope M
Её же ВОЗ не одобрила..
Dilshod Khalmukhamedov
@Hope M, Минздрав одобрил и этого достаточно.
V pandex
Про спутник, значит можно забыть?(
Dilshod Khalmukhamedov
@V pandex, Со Спутником даже в России напряжёнка. И это ещё при том, россияне не спешат вакцинироваться.
Михаил Алимов
И почему доставлена? Она же у нас должна производиться?
Genry Miller
Интересно, сколько за ее закупку платим китайским “товарищам“?