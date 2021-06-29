29 июня в Узбекистан доставлена шестая партия китайско-узбекской вакцины ZF-UZ-VAC2001 из 1 миллиона доз, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

30 июня ожидается поставка ещё одной партии трёхкомпонентной ZF-UZ-VAC2001 также объёмом 1 миллион доз.

По информации Минздрава, общий резерв вакцин от коронавируса в стране достиг 6,4 миллиона доз (из них 5,5 миллиона — вакцина ZF-UZ-VAC2001). К настоящему времени использовано 3,4 миллиона доз (1,998 миллиона — первая доза, 1,174 миллиона — вторая, 236 тысяч — третья доза). 28 июня было применено свыше 128,5 тысячи доз.

ZF-UZ-VAC2001 — рекомбинантная вакцина, разработанная учеными Института микробиологии Китайской академии наук и произведенная компанией Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Её клинические испытания проводились в сотрудничестве с узбекскими учеными. Это четвертая вакцина против коронавируса, разработанная и одобренная в Китае для экстренного применения. По данным Министерства инновационного развития Узбекистана, в Китае данной вакциной привито 90 миллионов человек.

Процесс вакцинации начался в Узбекистане с 1 апреля. Сначала он охватил медицинских работников и граждан в возрасте от 65 лет. С 27 апреля началась вакцинация учителей школ и сотрудников дошкольных учреждений.

С 22 июня вакцинацию проходят граждане старше 50 лет и преподаватели вузов. С 25 июня в Ташкенте могут привиться все желающие старше 18 лет. Пункты вакцинации в столице организованы на рынках, в супермаркетах, в школах, махаллях и других местах.