Холодильник является одним из ключевых элементов бытовой техники на кухне. Для каждой домохозяйки важно наличие эффективных и полезных функций. Именно поэтому к выбору техники следует подходить со всей ответственностью. Компания LG Electronics (LG) занимает одну из ведущих позиций в создании передовых технологий и инноваций в технике для дома, завоевывая сердца миллионов покупателей по всему миру. Погрузившись в мир технологий, можно узнать больше о популярных моделях холодильников LG, которые были по достоинству оценены пользователями.

Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой

В прошлом году компания LG Electronics представила линейку холодильников с технологией охлаждения DoorCooling+. Благодаря особенной технологии охлаждения двери внутреннее пространство холодильника охлаждается на 32% быстрее и равномернее, а продукты хранятся еще дольше.

Многие холодильники подают холодный воздух только с задней панели, температура варьируется по зонам: где-то выше, где-то ниже. В этом холодильнике поток холодного воздуха из задней стенки обеспечивает равномерное охлаждение на полках благодаря системе многопоточного охлаждения Multi Air Flow . А вместе с технологией DoorCooling+ внутри холодильника создается правильная экосистема с постоянной температурой даже в дверном отсеке, благодаря чему продукты дольше остаются свежими.

Оптимальный размер и минималистичный дизайн холодильника дают возможность поставить его вплотную к стене или поместить в узкое кухонное пространство. При этом дверь будет открываться на 90 градусов, а ящики — легко выдвигаться.





Холодильники LG DoorCooling+ с верхней морозильной камерой

В холодильниках LG можно хранить большее количество продуктов, при этом их можно сортировать по высоте, весу, объему, частоте использования. Для большой семьи станет отличным выбором LG DoorCooling+ с верхней морозильной камерой.

Опытные хозяйки знают, что всегда следует учитывать совместимость продуктов при хранении. Для повышения удобства пользователей холодильники оснащены просторными полками. На них поместится даже высокая и объемная посуда.





Для более длительного и качественного хранения продуктов предусмотрена технология Hygiene Fresh+ — интеллектуальный воздушный фильтр, уничтожающий до 99,999% бактерий, а также нейтрализующий неприятные запахи в холодильнике.

Большая морозильная камера с увеличенным объемом вместит все, что необходимо заморозить. А быстрое и удобное управление с LG ThinQ поможет контролировать температуру, активировать работу гигиенического фильтра и проводить диагностику холодильника при помощи смартфона, даже если вы не находитесь дома.

Холодильник LG InstaView Door-in-Door

Модель LG InstaView Door-in-Door демонстрирует все преимущества современных технологий. Именно поэтому она стала фаворитом более миллиона потребителей по всему миру.

Ключевыми преимуществами являются высокое качество материалов, надежность работы и стильный дизайн. С LG InstaView Door-in-Door больше не придется каждый раз открывать холодильник и проверять состояние продуктов и необходимость их покупки. Достаточно дважды постучать по его инновационной дверце и стекло станет прозрачным.





Также модель оснащена инновационным интеллектуальным воздушным пятиэтапным фильтром Hygiene Fresh+, который устраняет большинство причин порчи еды: пыль, грибковые споры, кислый, щелочной запах и бактерии. Все эти функции разработаны с заботой о здоровье потребителей и для улучшения качества жизни.

Подробнее о холодильниках можно узнать на сайте.

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