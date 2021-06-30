Для повышения уровня жизни населения сеть магазинов Ishonch стремительно расширилась и достигла юга Узбекистана. Только в июне было открыто четыре филиала, и они активно работают в Гулистане, Ургенче, Карши и Шахрисабзе. Это первые шаги на новой территории в Сырдарьинской, Хорезмской и Кашкадарьинской областях. В ближайшее время откроются магазины в Самаркандской, Бухарской и Навоийской областях.





Несмотря на то, что основная деятельность компании Ishonch — продажа бытовой техники в рассрочку, в магазинах можно увидеть большое разнообразие мебели, автомобильных аксессуаров, спортивного инвентаря, сантехники и стройматериалов.

Оформление рассрочки осуществляется легко и занимает 15 минут. От работников бюджетных организаций и пенсионеров не требуется дополнительных документов, кроме паспорта.





В сети магазинов Ishonch особое внимание уделяется обслуживанию клиентов. Каждый новый клиент — это особенный гость, а постоянные клиенты становятся родными людьми.





Вы можете в любое время задать вопрос по телефону или в Telegram — сотрудники Ishonch всегда готовы ответить. Во всех филиалах работает сервисное обслуживание, доставка и установка любой техники, возврат товара в случае недовольства в течении 30 дней, система быстрого платежа. Также действуют скидки и акции.





В настоящее время в сети магазинов Ishonch работают более 2,5 тысячи сотрудников. В июне было открыто четыре новых филиала. Была принята молодежь на 275 рабочих мест. Они присоединились к дружному коллективу Ishonch.





Желающие устроиться на работу в Ishonch могут оставить свои данные в Telegram-боте.





Сеть магазинов Ishonch регулярно публикует новости и объявления о своей деятельности, информацию о новинках, полезные советы на Telegram-канале. Кроме этого, в Telegram и Instagram регулярно проходят конкурсы с призами и подарками.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 73−515−22−22.

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