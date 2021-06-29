В Кашкадарьинской области пунктам общественного питания разрешили работать с 8:00 до 22:00, сообщил пресс-секретарь областного хокимията Ахрор Садиков.

По его словам, учитывая рост числа случаев заражения коронавирусом в стране в последние дни, на основании решения Республиканской специальной комиссии в правила и ограничения в регионе внесены дополнения.

С 28 июня разрешается работа развлекательных заведений — ресторанов, ночных клубов, дискотек, караоке, бильярдных и компьютерных игровых центров, а также пунктов общественного питания с 8:00 до 22:00.

При этом количество посетителей в этих заведениях не должно превышать 50% от общего объёма вместимости.

Кроме того, что в Карши возобновляется работа распределительного центра для пациентов с подозрением на COVID-19 на базе спорткомплекса «Геолог», который находится на балансе ООО «Шуртанский газохимический комплекс».

Согласно официальным данным Министерства здравоохранения, за последнюю неделю в Кашкадарье выявляется в среднем по 10 случаев в день.