Изменения и дополнения внесены в Правила подготовки и принятия ведомственных нормативно-правовых актов (НПА) приказом министра юстиции от 24 июня, сообщила Norma.uz.

В частности, министерства и ведомства могут принимать ведомственные НПА, если законодательными актами, указами и постановлениями президента, постановлениями Кабинета Министров им предоставлены полномочия по принятию соответствующего акта или правовому регулированию конкретных общественных отношений.

Согласно поправкам, срок принятия ведомственного НПА во исполнение законов, постановлений палат Олий Мажлиса, указов и постановлений Президента и постановлений Кабинета Министров не должен превышать одного месяца, если не установлен другой срок.

Приказы принимаются руководителями министерств и ведомств, в которых принятие решения от имени министерства или ведомства осуществляется единолично;

постановления принимаются государственными комитетами и ведомствами, в которых принятие решения от имени государственного комитета и ведомства осуществляется их коллегиальными органами.

Ведомственные НПА двух или более министерств и ведомств должны приниматься в виде постановления.

По результатам антикоррупционной экспертизы проектов ведомственных НПА заполняется чеклист по выявлению коррупциогенных факторов и представляется в Министерство юстиции вместе с ведомственным НПА.

Проект ведомственного НПА, согласно новым правилам, подлежит согласованию с заинтересованными министерствами и ведомствами посредством единой электронной системы, если такое согласование является обязательным в соответствии с законодательством или если в проекте ведомственного НПА содержатся нормы, затрагивающие интересы или компетенцию других министерств и ведомств. При этом министерства и ведомства должны согласовать без замечаний или вернуть с обоснованными замечаниями проект ведомственного нормативно-правового акта в течение пяти рабочих дней со дня его представления.