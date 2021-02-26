Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов утвердил 24 февраля министр юстиции Узбекистана, сообщила пресс-служба ведомства.

Документом вводится «совершенно новый порядок выявления коррупциогенных факторов», отметили в Минюсте, — заполнение чеклиста государственными органами и организациями. При этом осуществляется анализ каждой нормы и положения проекта, наличие или отсутствие коррупциогенного фактора отражается в чеклисте.

Вместе с тем коррупциогенные факторы были полностью пересмотрены, их значение разъясняется правоприменителям и гражданам на основе методики, содержащей краткие, ясные и подробные примеры, говорится в сообщении.

В частности, запрещено необоснованное применение исключений в законодательстве, определено, что принимаемая норма должна быть единой и общей для всех.

Для удобства разработчиков проектов нормативно-правовых актов приведены конкретные примеры по коррупциогенным факторам.

«Теперь общественность будет широко привлекаться к проведению антикоррупционной экспертизы проектов. При это, граждане могут высказывать своё мнение и позицию по проектам актов законодательства путём заполнения чеклиста на портале regulation.gov.uz», — подчёркивается в сообщении.

Кроме того, установлено, что антикоррупционная экспертиза действующих нормативно-правовых актов будет проводиться в рамках налаженной системы правового мониторинга.

Напомним, Узбекистан с 26 баллами занял 146-е место из 180 в Индексе восприятия коррупции Transparency International за 2020 год. Страна поднялась на 7 позиций, но по-прежнему остаётся в числе отстающих в регионе Восточной Европы и Центральной Азии.