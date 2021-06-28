Хоким Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев предложил увеличить время работы объектов общественного питания до 22:00, сообщила пресс-служба областной администрации.

Данный вопрос рассматривался на совещании, посвящённом обсуждению эпидемиологической ситуации в регионе и решения Республиканской специальной комиссии по борьбе с коронавирусом о введении дополнительных карантинных ограничений. Также на собрании была изучена реакция жителей Кашкадарьи на недавнее обращение хокима.

«После моего обращения более 300 наших граждан выступили с предложениями. Наши люди обеспокоены тем, что свадьбы всё ещё проходят при участии 300−400 человек. Кроме того, с учётом климата нашей области поступило много предложений о продлении времени работы пунктов общественного питания до 22:00—23:00 . Принимая во внимание предложения, предлагаю разрешить пунктам общественного питания — кафе, столовым, чайханам — работать с 8:00 до 22:00», — сказал Зойир Мирзаев.

В пресс-службе хокимията уточнили, что в ближайшее время будет принято соответствующее решение областной спецкомиссии.

«Газета.uz» напоминает, что с 28 июня в Узбекистане были усилены карантинные ограничения. В частности, режим работы всех развлекательных заведений и пунктов общепита был сокращён с 8:00 до 20:00.