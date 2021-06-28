Президент Шавкат Мирзиёев 28 июня принял вице-президента Турции Фуата Октая, находящегося в Узбекистане с рабочим визитом, сообщила пресс-служба главы государства.

На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего расширения практического взаимодействия и продвижения новых проектов кооперации ведущих предприятий и компаний двух стран.

Шавкат Мирзиёев дал высокую оценку нынешнему уровню узбекско-турецких отношений, достигнутому благодаря регулярному и плодотворному диалогу на высшем уровне. В свою очередь, вице-президент Фуат Октай поблагодарил лидера Узбекистана за оказанный тёплый приём и передал наилучшие пожелания от имени главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Стороны особо отметили динамику развития двустороннего сотрудничества и принимаемые меры по преодолению последствий пандемии, выразили удовлетворение итогами прошедших 28 июня мероприятий совместной Межправительственной комиссии и деловой программы с участием представителей бизнеса.

На переговорах подчеркнута важность всесторонней подготовки ко второму заседанию Совета стратегического сотрудничества в Ташкенте. Речь идёт о вопросах наращивания товарооборота и масштабов кооперации, принятия Соглашения о преференциальной торговле, создания совместной индустриальной зоны, продвижения программ в различных областях с активным привлечением передового турецкого опыта, говорится в сообщении пресс-службы.