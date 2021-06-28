Компания «Тошшахартрансхизмат», управляющая автобусными парками столицы, сообщила, что автобусы 24 маршрутов, которые выходят за пределы города, продолжат свою работу. Ранее мы писали, что с 28 июня по 12 июля устанавливаются ограничения на въезд в Ташкент на автотранспорте.

Большинство пассажиров, пользующихся указанными маршрутами, работают в учреждениях и организация либо учатся в городе Ташкенте (им разрешено въезжать в столицу), пояснили в «Тошшахартрансхизмат».

В компании отметили, что при закрытии отдельных постов дорожно-патрульной службы на границе города движение автобусов, выезжающих в Ташкентскую область, будет организовано до этих постов.