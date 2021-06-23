Gross Insurance выплатила 133 млн сумов пострадавшему в ДТП, которое произошло 16 мая на улице Мустакиллик. Во время движения машины из-за неисправности электрической сети в моторном отсеке вспыхнул пожар. Несмотря на все попытки потушить возгорание, огонь полностью уничтожил автомобиль.

Зачем нужна страховка

Обязательное страхование гражданской ответственности автовладельцев — это полис страхования, который обязан иметь каждый владелец личного транспорта. Он защищает всех участников движения от самого автовладельца.

По совету своего друга пострадавший оформил полис добровольного автострахования Avto-VIP в Gross Insurance. Этот вид страхования возмещает финансовые расходы его владельцу вне зависимости от того, кто был виновником ДТП. Страховая компания заплатит клиенту в случае ДТП, угона, пожара и любых неполадок с автомобилем в рамках договора страхования. У пострадавшего автомобиль был полностью уничтожен огнем из-за технической неполадки, что является страховым случаем.

Как вести себя в случае ДТП

Пострадавший позвонил в страховую компанию и вызвал на место происшествия службу аварийных комиссаров. Они зафиксировали происшествие и дали консультацию. На следующий день рано утром водитель отправился в офис страховой компании и написал заявление, приложив копии полиса и договора добровольного автострахования. В течение нескольких дней он также предоставил протокол о ДТП из ГУБДД. На основании этих документов страховая компания, изучив дело, вынесла решение о полном возмещении ущерба. Таким образом, потерпевший, заплатив за страховой полис 2,7 млн сумов, получил от страховой компании 133 млн сумов.





Покупая автомобиль, человек приобретает и опасения за его сохранность. Кто-то полагается на удачу, а кто-то решает избежать непредвиденных расходов с помощью добровольного автострахования.

Почему Gross Insurance

Gross Insurance — инновационная и опытная страховая компания Узбекистана, предоставляющая хороший сервис своим клиентам. В компании разработаны процессы, которые помогают быстро получать страховое возмещение. В целом страховые выплаты составляют свыше 100 млн сумов в день по различным страховым программам.

Легко и быстро приобрести полис добровольного автострахования Avto-Vip можно онлайн на сайте или в приложении Gross Mobile. Для этого понадобятся только документы и желание. Не нужно выходить из дома или отпрашиваться с работы.

В этом году компания также запустила продажу Е-полисов — электронных полисов обязательного страхования. Больше не нужно ездить в офис компании или ждать курьера. Полис можно купить на сайте, выбрав любую форму оплаты. Е-полис приравнивается к бумажному полису и действует в течение одного года. Его достаточно сохранить в своем телефоне или распечатать.

Для клиентов Gross Insurance предусмотрена круглосуточная сервисная поддержка без выходных по единому короткому номеру 1166. Операторы ответят на все вопросы, связанные с предоставлением страховых услуг, окажут поддержку в случае наступления страхового случая, помогут выбрать оптимальную программу страхования, рассчитать ее стоимость, продлить полис, а также узнать о результатах рассмотрения страховой претензии.

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