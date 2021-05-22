В середине апреля в социальных сетях распространилась информация о том, что комплекс «Шахидлар хотираси» в Юнусабадском районе обнесён забором и на его территории начались строительные работы. Отмечалось, что на заборе не был вывешен паспорт объекта, данные о проекте предварительно не публиковались.

В хокимияте Ташкента тогда заявили, что согласно соответствующему постановлению Кабинета министров в этом году планируется провести строительно-ремонтные работы и благоустройство мемориального комплекса. Документ об этом отсутствует в открытом доступе (по данным двух источников «Газеты.uz», это документ под грифом ДСП — для служебного пользования).

Хокимият пообещал «без повреждения деревьев» реконструировать ротонду, построенную в качестве мемориала жертвам репрессий, воздвигнуть символическую книгу с их именами. Кроме того, по данным хокимията, будет построено отдельное административное здание для сотрудников музея, здания бытового обслуживания населения, магазины товаров народного ремесла и торговые точки, кафе, открытый амфитеатр, планируется создать зону Wi-Fi.

17 апреля министр строительства Батыр Закиров пояснил, что комплекс «находится в плачевном состоянии». На его территории в скором будущем также появятся тротуары, велодорожки, велопрокат, большая автостоянка. При этом глава Минстроя не ответил на вопрос, какая компания будет заниматься реконструкцией.

В конце апреля мы публиковали предварительный проект реконструкции комплекса «Шахидлар хотираси».

«Газете.uz» удалось выяснить, какие компании отобраны для работы в комплексе. Они указаны в адресном списке строительных объектов инжиниринговой компании «Служба единого заказчика» при хокимияте Ташкента, которые будут финансировать за счёт перевыполненной доходной части бюджета хокимията столица, следует из портала государственных закупок.

Так, для реконструкции комплекса, в том числе ротонды, построенной в качестве мемориала жертвам репрессий, воздвижения символической книги с их именами, строительства отдельного административного здания для сотрудников музея, пунктов торговли, открытого амфитеатра, Wi-Fi-зоны и других выбрана компания Mimar Group. Для реконструкции самого Музея памяти жертв репрессий определено частное предприятие Ijod-Ijod.

Основанием для выбора этих компаний указывается распоряжение Кабинета министров №178 от 3 апреля 2021 года. Этим же распоряжением также разрешено проводить строительно-монтажные работы одновременно с разработкой проектно-сметной документации до 1 сентября 2021 года. Стоимость объектов будет определена после разработки проектно-сметной документации.

Для сравнения из этого же списка: компанию, которая займётся реконструкцией и строительством административного здания для отдела по делам обороны Алмазарского района, определили на основе тендерного протокола от 4 декабря 2020 года.

Стоимость работ по реконструкции мемориального комплекса и музея пока неизвестна, но в списке указано, что в 2021 году общий объём капитальных вложений в комплекс составит 5,6 млрд сумов, в музей — 4,2 млрд сумов.

О Mimar Group





Согласно информации на сайте компании, MIMAR Group — частная строительная компания, основанная в 2020 году в Узбекистане и специализирующаяся на реализации крупных градостроительных проектов — от строительства жилых кварталов до возведения объектов промышленного и социального назначения.

По данным ЕГРПО, компания зарегистрирована в июле прошлого года, основной вид деятельности — строительство жилых зданий. Учредителями указаны Алишер Абдубаситович Ганиев (56,75%) и Козимбек Уткирович Яминов (43,25%), руководителем — Ферузбек Давронов.

Компания также реализует торгово-производственный комплекс Tashkent INDEX на площади 71 га.

О компании Ijod-Ijod

По данным ЕГРПО, частное предприятие зарегистрировано в мае 1996 года, основной вид деятельности — строительство нежилых зданий. Учредителем указан Алишер Рахимович Рахмонов (100%), руководителем — Бахтиёр Рахмонов.

«Газета.uz» рассказывала, что стоимость строительства шестиполосной автодороги и трёх путепроводов, которые соединят Яккасарайский и Сергелийский районы Ташкента, увеличена с 280 млрд до 518,3 млрд сумов. Строительство ведёт Grand Road Tashkent. Правительство также разрешило реализовать проект без тендера и проводить строительно-монтажные работы одновременно с разработкой проектно-сметной документации.