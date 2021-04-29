Министерство строительства представило «Газете.uz» проект реконструкции мемориального комплекса «Шахидлар хотираси» с созданием «современного и национального архитектурного дизайна».

28 апреля на встрече с представителями СМИ проект презентовали заместитель министра строительства Насрулло Бобоев, главный архитектор «ШахарсозликЛИТИ» Гулшоира Магаметова, заместитель директора Музея памяти жертв репрессий Юсуф Ашуров, заместитель директора ИК «Служба единого заказчика» при хокимияте Ташкента Рахматилла Кучкаров.

В середине апреля «Газета.uz» писала, что комплекс «Шахидлар хотираси» в Юнусабадском районе обнесён забором и на его территории начались строительные работы. Отмечалось, что на заборе не был вывешен паспорт объекта, данные о проекте предварительно не публиковались. В хокимияте Ташкента заявили, что комплекс будет благоустроен «без повреждения деревьев».

Министр строительства Батыр Закиров отмечал, что комплекс «находится в плачевном состоянии», поэтому на его территории начались строительно-ремонтные работы. По его словам, в проекте речь идёт, прежде всего, о музее памяти жертв репрессий, ремонте его фасада и крыши.

Кроме того, на территории «Шахидлар хотираси» в скором будущем появятся тротуары, велодорожки, велопрокат, амфитеатр, кафе, большая автостоянка. Также ожидается строительство основного административного здания комплекса. Глава Минстроя заявлял, что проект будет выставлен для обсуждения, «и в случае возникновения противоречий они также будут рассмотрены».

Хокимият Ташкента сообщал, что строительно-ремонтные работы и благоустройство мемориального комплекса планируется провести на основе «соответствующего постановления Кабинета министров». Документ отсутствует в открытом доступе (по данным источника «Газеты.uz», это документ под грифом ДСП — документ для служебного пользования).

Вот как выглядит предложенный проект реконструкции

Административное здание.





Административное здание.

Фото: Министерство строительства / «Газета.uz».