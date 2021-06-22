Чиланзарский районный суд по уголовным делам Ташкента 21 июня привлёк к административной ответственности четырех руководящих сотрудников сайта Azon.uz по статье 184−2 КоАО (незаконное изготовление, хранение, ввоз или распространение материалов религиозного содержания). Об этом «Газете.uz» сообщил главный редактор Azon.uz Абдулазиз Муборак (Абдулазиз Раимов).

Сайт Azon.uz, специализирующийся на теме ислама, работает с августа 2017 года. Заявленные цели интернет-издания — «удовлетворить информационные потребности населения, внести вклад в изменения в сфере религии и просвещения, анализ событий в стране и за рубежом», отмечается на сайте.

Абдулазиз Муборак рассказал, что он сам, а также учредитель издания Мубашшир Ахмад и руководитель Azon TV Фарход Тохиров были оштрафованы на 20 базовых расчётных величин (4,9 млн сумов), а директор ООО «Azon New Media» Гайратходжа Саидалиев — на 50 БРВ (12,25 млн сумов). Максимальное наказание по этой статье — штраф в 100 БРВ для граждан и 150 БРВ — для должностных лиц.

«Я лично отвечаю за творческую работу сайта. Об этом я сказал и во время суда. Несмотря на это, штраф был наложен и на руководителя ООО, хотя он не имел никакого отношения к творческой работе сайта. Я это воспринял тяжело. Это перешло все границы», — сказал Абдулазиз Мубарак.

Главный редактор издания сообщил, что, как и в случае с Kun.uz, материалы издания подверглись религиоведческой экспертизе в рамках интернет-мониторинга, проведённого Главным управлением по борьбе с терроризмом и экстремизмом МВД и рассмотрены в Комитете по делам религий при Кабинете министров.

Он привёл в пример статью про ухудшение отношений между Турцией и Россией.

«Допустим, есть статья под названием „Отношения Турции и России ухудшились“. [В отношении нас] были обвинения, что статьи в таком духе о зарубежных странах могут испортить отношения с Узбекистаном, а также обвинения в том, что материалы религиозного содержания не проходили экспертизу», — заявил главред.

Журналист утверждает, что Комитет по делам религий дал устное согласие на публикацию материалов из-за нехватки времени на выдачу разрешений. По его словам, представители комитета сказали учредителю Мубашширу Ахмаду, что у него достаточно религиозных знаний, и высказали доверие к публикации религиозных материалов.

«Они прекрасно понимали, что мы не будем публиковать статьи о религиозном экстремизме, терроризме, нарушении межэтнических или межрелигиозных отношений и выступать с разного рода призывами. Такой вывод также был указан в той экспертизе», — сказал он.

По данным издания, экспертиза посчитала, что следующие материалы могут привести к ухудшению отношений Узбекистана с другими странами:

«Исроил ракета технологиялари заводида портлаш содир бўлди» («Взрыв произошёл на израильском заводе ракетных технологий»). Опубликовано 22 апреля 2021 года;

«Туркия ва Россиянинг муносабатлари ёмонлашди» («Отношения между Турцией и Россией ухудшились»). Опубликовано 22 апреля 2021 года;

«Сурия ҳукумати кимёвий қуроллар қўллагани боис чекловга учради» («Сирийское правительство столкнулось с ограничениям из-за применения химического оружия»). Опубликовано 21 апреля 2021 года;

«Чад: ўлдирилган президентнинг ўрнини ўғли эгаллади» («Чад: место убитого президента занял его сын»). Опубликовано 21 апреля 2021 года;

«Башар Асад яна президент бўлмоқчи» («Башар Асад снова намерен стать президентом»). Опубликовано 21 апреля 2021 года.

и другие — всего около 12 материалов.

«Нас обвиняют в том, что мы можем навредить отношениям с зарубежными странами. Но мы считаем, что Комитет по делам религий не имеет право давать такую оценку. Я считаю это посягательством на журналистскую деятельность», — сказал Абдулазиз Мубарак.

Главред Azon.uz полагает, что причиной сложившейся ситуации мог стать конфликт с заместителем председателя Комитета по делам религий Дилшодом Эшнаевым четыре месяца назад. По его мнению, представитель комитета мог «затаить вражду».

«Газета.uz» освещала этот инцидент. В начале февраля Абдулазиз Муборак заявил о давлении на издание со стороны замглавы комитета Дилшода Эшнаева и написал заявление об уходе. В пресс-службе комитета опровергли эту информацию. Агентство информации и массовых коммуникаций призвало решать «споры между госорганами и журналистами по обоюдному согласию, насколько это возможно».

Главный редактор Azon.uz объяснил, почему он не стал просить суд смягчить наказание.

«Год назад мы проводили экспертизу новостей. Затем представители Комитета по делам религий устно дали полномочия домле [Мубашширу Ахмаду]. Эти организации не дают письменных распоряжений, они работают устно. Мы работали на основе этого устного разрешения. Вот почему я не считаю это правонарушением», — добавил он.

Абдулазиз Муборак сообщил, что до суда его вызывали в Главное управление по борьбе с терроризмом и экстремизмом МВД «на профилактическую беседу».

«Я приехал в 9 утра, но зашёл в 9 вечера, хотя нас позвали к 9 утра. Сотрудник не представился, он сказал, что вызывает просто поговорить. В итоге он получил от нас объяснительное письмо. Затем он передал наше дело сотруднику отдела по борьбе с терроризмом Чиланзарского района и настоял на том, чтобы дело передали в суд», — рассказал он.

Журналист отмечает, что в суде его спросили, вмешивается ли генеральный директор компании в работу редакции. По его словам, он ответил, что иногда советуется с ним, например, в вопросах, когда на издание могут подать в суд. «За эти слова [директора ООО «Azon New Media"] Гайратходжу Саидалиева оштрафовали на 50 БРВ», — сказал он.

Главный редактор издания считает, что это дело было спланировано заранее.

«Ни одно из наших показаний или заявлений нашего адвоката не было принято во внимание в суде. Мы требовали, чтобы вызвали экспертов, чтобы доказали нашу вину, но этого не произошло. Я думаю, цель заключалась в том, чтобы заставить нас замолчать. Это также осуществляется через троллей в социальных сетях», — заявил журналист.

Абдулазиз Муборак.

Абдулазиз Муборак заявил, что редакция намерена подать апелляционную жалобу на решение суда.

Сайт Azon.uz, как и Kun.uz, с понедельника перестал публиковать новости. Последний материал был выпущен 21 июня в 20:35.

Главный редактор издания назвал это «акцией протеста».

«Мы не публикуем статьи, чтобы таким образом выразить не только наш протест решению суда, но и отношение к Республиканского управлению по терроризму, Комитету по делам религий. Например, АИМК не обращает на нас никакого внимания, не спрашивает, какие у нас проблемы. Есть и такая организация, как Союз журналистов», — заявил он.

«Газета.uz» писала, что один из руководителей Kun.uz оштрафован на 12,2 млн сумов также по статье 184−2 КоАО за материалы религиозного содержания на сайте. После решения суда узбекоязычная версия издания перестала публиковать новости.