Чиланзарский районный суд по уголовным делам Ташкента 21 июня привлёк руководителя и одного из учредителей издания Kun.uz Махсуджона Аскарова к административной ответственности по статье 184−2 КоАО (незаконное изготовление, хранение, ввоз или распространение материалов религиозного содержания). Об этом сообщило само издание.

Административное дело было открыто по итогам религиоведческой экспертизы материалов религиозного содержания в рамках в интернет-мониторинга, проведённого Главным управлением по борьбе с терроризмом и экстремизмом МВД.

По данным издания, следующие материалы, выявленные в ходе мониторинга, вызвали подозрение у сотрудников МВД и были отправлены на рассмотрение в Комитет по делам религий при Кабинете министров:

В экспертизе делается вывод о том, что вышеуказанные материалы не призывают к неконституционному изменению существующего государственного строя, захвату власти, созданию исламского государства и введению управления халифата, распространению экстремизма, сепаратизма и фанатизма, клеветнических, дестабилизирующих обстановку измышлений. Кроме того, экспертиза указала, что в материалах отсутствует информация, пропагандирующая национальную, расовую, этническую или религиозную вражду, отмечает Kun.uz.

Однако, пишет издание, эксперт обратил внимание на цитату в новости про полицию Новой Зеландии, которая ввела форму с хиджабом: «„Я считаю, что мусульманские женщины также должны больше работать в полиции. Это замечательно, что хиджаб стал частью формы в Новой Зеландии. Я думаю, что, увидев это, больше мусульманок также захотят присоединиться к полиции“, — сказала Зина Али».

«Целенаправленная демонстрация сотрудников полиции в хиджабах, даже в немусульманских странах, запрещена к распространению, так как это может привести к тайной эскалации разногласий среди населения по этим вопросам», — приводит слова эксперта Kun.uz.

Кроме того, как отмечается в заключении, все вышеперечисленные материалы подготовлены с нарушением требований постановления Кабинета министров от 20 января 2014 года (ПКМ №10) «О мерах по совершенствованию порядка осуществления деятельности в сфере изготовления, ввоза и распространения материалов религиозного содержания», то есть без проведения религиоведческой экспертизы.

На основании экспертного заключения суд установил, что руководитель Kun.uz совершил правонарушение, предусмотренное статьёй 184−2 КоАО, и оштрафовал его на 50 базовых расчётных величин (12,25 млн сумов).

Редакция Kun.uz отмечает, что плодотворно сотрудничает с экспертной группой Комитета по делам религий при подготовке религиозных материалов.

«С точки зрения того факта, что большинство населения Узбекистана исповедует ислам, Kun.uz проводит этические интервью с имамами, официально назначенными Управлением мусульман Узбекистана, с целью способствовать уменьшению социальных проблем, бытовых и семейных конфликтов», — говорится в заявлении редакции.

Издание признало, что несёт ответственность за соблюдение законов в стране наравне со всеми, и сообщило, что в будущем любые материалы и новости по религиозным вопросам будут публиковаться только после религиоведческой экспертизы Комитета по делам религий.

Скриншот по состоянию на 12:08 22 июня.

После этой новости Kun.uz перестал публиковать материалы на сайте в узбекскоязычной версии. Последняя новость появилась в 20:52. Редакция отказалась комментировать решение суда по запросу «Газеты.uz».

Ранее один из учредителей и руководителей издания Kun.uz Умид Шермухамедов сообщал, что после возвращения в Узбекистан спустя семь месяцев его удерживали в аэропорту 30−40 минут. Он связал это со своей профессиональной деятельностью.