Главный редактор Azon.uz Абдулазиз Муборак (Абдулазиз Раимов) сообщил о давлении на издание со стороны заместителя председателя Комитета по делам религий при Кабинете министров Узбекистана Дилшода Эшнаева и написал заявление об увольнении.

По его словам, редакция подвергается давлению «не в первый раз и с большей вероятностью не в последний». «Но до каких пор? Есть ли границы давления и угроз?» — пишет он у себя на странице в Facebook.

Сайт Azon.uz, специализирующийся на теме ислама, работает с августа 2017 года. Цели издания — удовлетворить информационные потребности населения, внести свой вклад в изменения в сфере религии и просвещения, анализировать события в стране и за рубежом.

Главный редактор перечислил положительные изменения в сфере религии, достигнутые благодаря усилиям президента Шавката Мирзиёева, а также отметил в этом и роль Комитета по делам религий, начавшего работу в обновлённом составе.

Он сообщил, что 3 февраля учредитель издания Мубашшир Ахмад созвал собрание и сообщил, что необходимо удалить две статьи: «Қорилар маҳалласи» — Президентнинг таклифи аҳли илмларни тўлқинлантириб юборди" («Махалля кари (чтецов Корана) — предложение президента воодушевило учёных») и «Шавкат Мирзиёев диний соҳада қандай эркинликларни қайтарди?» («Какие свободы вернул Шавкат Мирзиёев в религиозной сфере?»).

«Насколько нам известно, заместитель председателя Комитета по делам религий Дилшод Эшнаев позвонил Мубашширу Ахмаду, грубо оскорбил за статьи и угрожал ему… Я не согласился с его словами (не удалил статьи), потому что в обоих материалах освещены реформы нашего уважаемого президента Шавката Мирзиёева, то есть, простыми словами, изложены мысли не против политики, а поддерживающие её», — заявил Абдулазиз Муборак.

Он сообщил, что ранее «после звонков Дилшода Эшнаева» также удалялись некоторые статьи.

Абдулазиз Муборак утверждает, что учредитель издания подверг критике редакцию за «большое акцентирование на словах и инициативах президента» в последнее время.

Реакция Комитета по делам религий

Пресс-служба Комитета по делам религий в своём заявлении перечислила основные задачи комитета:

реализация единой государственной политики в области религии в соответствии с законодательством о свободе совести и религиозных организациях;

практическая реализация принципа светского государства в Узбекистане, защита гарантий свободы совести граждан;

принятие мер по недопущению распространения идей религиозного фанатизма и экстремизма, действий, направленных на разжигание ненависти между религиями;

изучение, анализ и принятие мер по предотвращению факторов, которые могут угрожать стабильности религиозно-просветительской среды и свободе вероисповедания в обществе, а также расширение участия представителей религиозно-просветительской сферы в этих процессах;

координация взаимодействия и сотрудничества государственных органов с религиозными организациями и представление интересов в государственной политике религиозных организаций, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством;

проведение пропагандистско-агитационной работы по укреплению межконфессионального согласия и религиозной терпимости среди населения и другие.

Комитет также осуществляет экспертизу выпускаемой в республике или поступающей из-за рубежа продукции религиозного характера (печатные и электронные издания, аудио-, видеокассеты, CD-, DVD- и другие диски) и координирует эту деятельность.

«Таким образом, Комитет по делам религий может давать советы и рекомендации религиозно-просветительским сайтам при подготовке и распространении религиозного контента. Однако у него нет полномочий заставлять убирать или удалять какую-либо информацию с какого-либо сайта. Соответственно, мы категорически заявляем, что не было приказа руководства комитета удалить отдельные статьи, опубликованные на сайте Azon.uz», — говорится в сообщении.

Комитет указал, что постоянно взаимодействует со СМИ, совместно информируя общественность о нововведениях и изменениях в сфере религиозного образования под руководством президента страны.

«В конце заявления мы хотели бы проинформировать наших соотечественников, что руководство Комитета по делам религий не оказывало давления на редакцию и коллектив Azon.uz с целью удаления статьи, а, наоборот, постоянно сотрудничало с изданием, чтобы новости и статьи получались полезными и беспристрастными», — отметили в пресс-службе.

Реакция АИМК

Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации президента заявило, что «в рамках новой политики открытости и прозрачности Узбекистана желательно, чтобы споры между государственными органами и журналистами разрешались по обоюдному согласию, насколько это возможно».

«Если же это невозможно, то на основе юридических процедур. В частности, в случае возникновения спора по поводу подготовки и распространения религиозных материалов вопрос решается в судебном порядке», — говорится в сообщении.

АИМК призвало государственные органы не оказывать давления на журналистов, а редакции — соблюдать правила журналистской этики.