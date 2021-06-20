Торговый квартал Alfraganus — это исключительный формат коммерческого пространства с зонами для отдыха и развлечений. Он расположился всего в пяти минутах от центра города. Особенным этот проект делает все: от самой концепции «торгового квартала под открытым небом» до возможности выбора фасадного оформления и технических параметров помещений. Более 500 помещений проекта разделены на категории. В зависимости от сферы бизнеса консультанты по продажам помогут подобрать подходящие квадратуру и расположение помещения.





Также инвесторы оценят шестиметровую высоту потолков коммерческих точек. Она поможет реализовать двухуровневое помещение, а значит стоимость квадратного метра станет почти в два раза меньше. Таким образом, покупая 150 кв. м для небольшой кофейни, можно получить почти 300 кв. м и реализовать уютный ресторан.

Alfraganus расположился в Мирабадском районе столицы, который является одним из густонаселенных. В шаговой доступности находится частный сектор, множество многоквартирных домов, строящихся жилых комплексов и офисов. Такая локация обеспечит стабильный трафик новых посетителей. Их численность, по оценкам международного консультанта по недвижимости Knight Frank, достигнет 210 тысяч человек в неделю и почти 11 млн в в год.





Для тех, кто не является приверженцем долгосрочных инвестиций, хорошей новостью станет то, что первые 262 помещения торгового квартала Alfraganus сдаются уже в марте 2022 года. Не стоит упускать возможность стать обладателем коммерческих точек в первой фазе продаж и получить первую прибыль менее чем через 10 месяцев.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44 или в офисах продаж.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Адрес: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Сайт: alfraganus.com

Facebook: fb.com/alfraganus.tashkent

Instagram: @alfraganus.uz

Telegram: t.me/alfraganus_tashkent

На правах рекламы.