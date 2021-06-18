Футбольный клуб «Пахтакор» после заявления хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева о необходимости ведения прозрачной финансовой отчётности опубликовал информацию о годовых доходах руководства, тренерского штаба и футболистов.

Согласно предоставленным данным, самыми высокооплачиваемыми игроками клуба являются легионеры — серб Драган Черан и швейцарец Эрен Дердийок. Первый получает 325 тысяч долларов в год, а второй — 1,3 млн евро. При этом для них не предусмотрены премиальные выплаты.

Практически все остальные футболисты «Пахтакора» в год получают по 153,1 млн сумов, но с учётом премий, выплачиваемых со стороны спонсоров, их ежегодный доход увеличивается в 3−26 раз. К примеру, защитник Егор Кримец зарабатывает более 4 млрд сумов в год.





Тренерский штаб и руководство клуба

Главный тренер команды Питер Хюистра в год получает 350 тысяч долларов. Остальные (иностранные) тренеры зарабатывают от 100 до 120 тысяч долларов. Заработная плата тренера вратарей Анвара Рашидова — 230,2 млн сумов в год.





Генеральный директор «Пахтакора» Дмитрий Адисман получает 588 млн сумов, его заместитель по стратегическому развитию — 205,5 млн сумов, а менеджер спортивной базы в Кибрае — 87 млн сумов. При этом в отчёте не указаны зарплаты спортивного и технического директоров клуба.

Ранее «Газета.uz» писала о встрече Джахонгира Артыкходжаева с представителями и игроками «Пахтакора», на которой хоким столицы заявил, что отныне деятельность и финансовая отчётность клуба будет вестись прозрачно и открыто. Тогда же было объявлено, что за счёт спонсорских средств в размере 22 млрд сумов покрыта задолженность команды перед игроками и персоналом.