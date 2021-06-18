Хоким Ташкента, председатель футбольного клуба «Пахтакор» Джахонгир Артыкходжаев встретился с игроками и тренерами команды на тренировочной базе в Кибрае, сообщила пресс-служба столичной команды.





На встрече обсуждались проблемы клуба и команды, пути их решения, будущее «Пахтакора». В частности, финансовые обязательства клуба были решены. Задолженность по заработной плате перед игроками, тренерами и персоналом клуба была погашена за счет выделенных спонсорами 22 млрд сумов, говорится в сообщении.

Жахонгир Артикходжаев отдельно отметил, что впредь деятельность и финансовая отчётность футбольного клуба будет основана на принципах открытости и прозрачности. Денежные средства, премии и другие бонусы, заработанные игроками, будут опубликованы в официальных источниках клуба.

«Это положительно скажется на росте заинтересованности и конкуренции среди молодежи, которая стоит на пороге большого футбола», — отметили в пресс-службе клуба.





Хоким Ташкента также отметил, что следует уделять внимание улучшению условий для подрастающего поколения, отбору талантов, созданию для них возможностей.

«Эти изменения будут способствовать не только развитию „Пахтакора“, но и узбекского футбола в целом», — говорится в сообщении.

Главный тренер «Пахтакора» Питер Хюистра заявил, что прозрачная система является главным критерием любого футбольного клуба мирового уровня.

21 мая Джахонгир Артыкходжаев встречался с руководством клуба. Тогда градоначальник заявил, что хокимият Ташкента создаст все условия для развития столичной футбольной команды «Пахтакор». По словам хокима, клуб получит необходимую поддержку администрации города для победы в Лиге чемпионов Азии.

«Газета.uz» писала, что «Пахтакор» переходит под полное владение хокимията Ташкента. Ожидается, что клуб привлечёт новых спонсоров, а в перспективе будет продан.

Государственные доли в 9 футбольных клубах Суперлиги и 4 командах Про-лиги переданы в ведение хокимиятов и госкомпаний с условием их дальнейшей продажи. Для повышения рентабельности стадионов планируется организовать на их территории кафе, рестораны, спортивные магазины и кинотеатры.