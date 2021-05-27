Директор Агентства по противодействию коррупции Акмаль Бурханов на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций 26 мая подтвердил наличие конфликта интересов в ситуации с министром строительства Батыром Закировым и строительной компанией «Трест-12».

«Мы, конечно, проводим изучение по «Тресту-12″. Согласно предварительному изучению, если не ошибаюсь, проведены строительные работы примерно на 5 трлн сумов (около 471 млн долларов по курсу ЦБ на 27 мая — ред.) на основе прямых договоров. Здесь тоже, к сожалению, в большинстве случаев допущен конфликт интересов. Но, опять же, стоит вопрос об отсутствии ответственности [за конфликт интересов в законодательстве]», — заявил он.

Глава Антикоррупционного агентства заявил, что 48% государственных закупок в 2020 году были осуществлены на основе прямых договоров, «то есть на основе того или иного распоряжения или отдельного постановления».

«По этому вопросу мы тоже готовим предложение. В первую очередь, [введение ответственности в законодательстве] за конфликт интересов. Второе — это внесение изменений в законодательство, которые предусматривают запрет на проведение госзакупок без тендера или передачу строительных объектов без тендера на основе различных распоряжений, протоколов», — сообщил он

Акмаль Бурханов отметил, что изучения по «Трест-12» всё ещё продолжаются, но при этом точно подтверждён конфликт интересов.

В апреле «Газета.uz» выпустила расследование о том, что «Трест-12», среди акционеров которого указаны сын и супруга министра строительства, получает крупные государственные заказы без тендера. Министр Батыр Закиров подтвердил, что в этой компании работают его близкие, но подчеркнул, что трест выбирают за его имидж и более чем 40-летнюю историю.