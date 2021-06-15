15 июня в социальных сетях распространилась видеозапись со стадом овец рядом со зданием хокимията Янгикурганского района Наманганской области.

В сообщениях отмечалось, что жители пригнали овец к зданию из-за того, что в хокимияте не выделили землю для выращивания корма.

Как сообщает Zamon со ссылкой на пресс-службу районной администрации, 4 августа 2020 года главы ООО «Мубошер Азизбек Лазизбек Файз» У. Мухиддинов, работающий на территории агрофирмы «Джурабой Ахунов Шарк Юлдузи» в Янгикурганском районе, обратился в приёмную премьер-министра и попросил 30 га земли под животноводство.





Обращение было изучено в присутствии профильных специалистов районной администрации и обратившегося предпринимателя. Администрация района предложила земли на холмистой местности и пастбища в районе агрофирмы «Джурабой Ахунов Шарк Юлдузи», где работает У. Мухиддинов. Однако он отклонил их на том основании, что рядом с одной площадью была свалка, а другая находилась далеко от его овчарни, указали в районном хокимияте.

По данным хокимията, земля, которую требует предприниматель, принадлежит совместному предприятию «Болгар шароб» при унитарном предприятии «Янгикургон марваридлари». В администрации разъяснили заявителю, что невозможно передать земельные площади «Мубошер Азизбек Лазизбек Файз», поскольку они находятся в собственности УП.

«Несмотря на это, заявитель требовал только эту площадь», — говорится в сообщении.

В хокимияте Янгикурганского района напомнили, что по указу президента от 8 июня о превращении земельных прав в рыночный актив до внесения соответствующих изменений и дополнений в Земельный кодекс строго приостановлено выделение земельных участков Советом Министров Каракалпакстана, местными представительными и исполнительными органами власти областей, города Ташкента, районов и городов в ином порядке, чем предусмотрено настоящим указом.

В апреле жители махалли в Нурабадском районе Самаркандской области пригнали к зданию районного хокимията почти 1500 овец. Они были недовольны разведением более 4000 голов крупного рогатого скота на землях, выделенных под овцеводство.