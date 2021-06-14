14 июня примерно в 17:40 произошёл взрыв на газонаполнительной станции по обслуживанию бытовых газовых баллонов в махалле «Кенагас» Ургутского района Самаркансдкой области, сообщила пресс-службы МЧС и областное УВД.
По данным МЧС, при сливе сжиженного газа из грузовика ЗИЛ-130 произошёл разрыв (взрыв) пропановой ёмкости.
В результате на месте происшествия скончались водитель грузовика и работник газонаполнительной станции.
Устанавливается причина взрыва и размер материального ущерба пока выясняются.
На место происшествия были вызваны представители отделений по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, здравоохранения, прокуратуры и других ведомств.
Ведутся работы по ликвидации последствий взрыва.