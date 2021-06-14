14 июня примерно в 17:40 произошёл взрыв на газонаполнительной станции по обслуживанию бытовых газовых баллонов в махалле «Кенагас» Ургутского района Самаркансдкой области, сообщила пресс-службы МЧС и областное УВД.





По данным МЧС, при сливе сжиженного газа из грузовика ЗИЛ-130 произошёл разрыв (взрыв) пропановой ёмкости.

В результате на месте происшествия скончались водитель грузовика и работник газонаполнительной станции.

Устанавливается причина взрыва и размер материального ущерба пока выясняются.





На место происшествия были вызваны представители отделений по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, здравоохранения, прокуратуры и других ведомств.

Ведутся работы по ликвидации последствий взрыва.