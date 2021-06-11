10 июня примерно в 22:00 на пересечении улиц Ташкентской кольцевой автодороги и Домбрабад в Чиланзарском районе Ташкента произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД.

Водитель Lacetti Ф. Э. (1983 года рождения) въехал в заднюю часть грузовика Mercedes-Benz, который стоял на красном свете светофора.

В результате водитель Lacetti от полученных травм скончался в больнице.

Следственное Управление ГУВД Ташкента ведёт доследственную проверку.



