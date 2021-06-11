Постановлением Кабинета Министров назначены ректоры двух высших учебных заведений Узбекистана, сообщило УзА.





Баходиржон Шермухаммадович Шермухаммадов (1973 г. р.) назначен ректором Ферганского государственного университета. Он является выпускником Ташкентского государственного педагогического института (1995) и Ташкентского финансового института (2001).

В разные годы работал главным консультантом в секторе по изучению и развитию национальных ценностей, духовности и просветительства Администрации президента (2018−2019), заместителем руководителя Республиканского центра духовности и просвещения (В 2017—2018 годы), а также заместителем министра высшего и среднего специального образования.





Другим постановлением правительства Дилноза Шавкатовна Ходжаева назначена ректором Кокандского государственного педагогического института. До этого она работала проректором этого вуза по научной работе и инновациям с 2008 года.

Дильноза Ходжаева родилась 19 января 1967 года в Коканде. Окончив Кокандский государственный педагогический институт имени Мукими, она начала работать научным сотрудником Ташкентского государственного педагогического института в 1989—1991 годах. Работала преподавателем русского языка в Кокандском государственном педагогическом институте в 1995—2002 годы. В 2000 году защитила кандидатскую диссертацию. Она работала в Кокандском государственном педагогическом институте заведующей кафедрой русского языка и литературы (2000−2005).

Она также указана членом команды проекта «Пилотирование ECVET в национальную систему ПОО России и Узбекистана / RUECVET».