Баходиржон Шермухаммадович Шермухаммадов назначен заместителем министра высшего и среднего специального образования по делам молодежи, духовности и просвещения. Указ об этом 11 ноября подписал президент, сообщила пресс-служба Минвуза.





Баходиржон Шермухаммадов (1973 г. р.) — выпускник Ташкентского государственного педагогического института (1995) и Ташкентского финансового института (2001).

До назначения работал главным консультантом в секторе по изучению и развитию национальных ценностей, духовности и просветительства Администрации президента. В 2017—2018 годы был заместителем руководителя Республиканского центра духовности и просвещения.