В Яккасарайском районе Ташкента задержан гражданин, обещавший поступление в Ташкентский государственный юридический университет (ТГЮУ), сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По данным ведомства, мужчина по имени М. О. вошёл в доверие А. и обещал через своих высокопоставленных знакомых устроить его племянника в ТГЮУ, потребовав за это 10 тысяч долларов. При получении указанной суммы он был задержан сотрудниками районных отделов Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре и внутренних дел.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 28, 211 (дача взятки) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведется следствие.

В Генпрокуратуре напомнили родителям о возможности поступления в вуз при оплате «суперконтракта», даже если абитуриент не набирает проходной балл.